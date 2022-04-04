新香港特区政府须设立国际形势分析机关提升应对能力

来源：思考HK

作者：刘勇飞

近日英国法官辞任香港终审法院、英国的香港半年报告及美国的2022年《香港政策法》报告及BNO放宽申请及留英等诸多小动作，充分可见香港仍身处国际角力漩涡之中，英美联手打香港牌制华的机率有增无减。香港特区政府即将换届，第六届行政长官选举提名期昨日展开及终传出具分量政界人物参选，本文无意在此评估各路参选人马的优缺之处，只想向新特区政府提出这个值得关注的情况及供参考，长远肯定有利香港特区行稳致远和真正贡献国家。

随着中国持续稳步发展，西方国家对中国的警惕也加重，同时国际政治越发民粹化，令国际形势越发紧张。在中美贸易战开打以后形势更是急转直下，对中国乃至香港的稳定发展构成重大的挑战。在2019年黑暴一役更是尽显香港在维护国家安全的缺失，也暴露了特区政府在国际政治形势判断及政治操作上的稚嫩。而在后疫情时代，西方国家对中国的打压将有增无减，作为国家的国际金融中心，香港将面临更严峻的考验。回归以前各方留下的势力及后手将在不同的范畴继续发力，各种小动作、对舆论的操控、甚至对香港经济打击也将陆续有，可见一斑。

其实回归以来政府的体制一直缺乏对国际形势、国家安全、国家利益等的判断及分析机关。因为时代的不同，形势亦不同，以往香港并无逼切需要分析及研究其他国家可能对香港发展及对中国国家安全或利益造成的打击。现在形势已变，政府需尽快补漏拾遗。不少人认为（包括官员及高级公务员）在一国两制下，香港在国际事务上应由国家负责处理。诚然，香港作为中国的特别行政区，军事及外交范畴的工作是由驻港部队及外交部驻港公署负责。而在国安立法后香港也成立了维护国家安全委员会及国安处，负责国家安全的工作，然而这样是否就已经足够？

未来香港面对的压力，相对于传统直接的硬对碰或是实打实的制裁，更多会是在政策执行、在国际舆论、甚至是在经济金融市场之上的软刀子，是需要由特区政府的官员去应对。因此，特区政府急需提升对国际形势的判断及应对能力，必须有自己一个应对及分析形势的团队，定期向问责官员团队汇报有可能的危机及提供解决方案，现在无论是在特首办或是创新办，都没有此功能或编制。

根据政府提交立法会文件，目前特首办共103人的编制之中，首长级以外负责政策统筹、新闻公关、公务活动策划工作的人员合共仅七人，与特首办编制下的司机人数一致，其他近百人的编制是翻译、文书、秘书、行政工作及官邸家居工作人员。目前特首办中负责研究分析的人手可能比清洁工更少，遑论特首办中能有为政府在国际层面上收集情报、分析形势及提出方案的功能。

而以往被誉为心战室的中策组，除政策研究功能外，更多是集中在分析香港政治形势，处理政府公关危机、收集民情等工作。本届政府更是将中策组改组成为创新办，主要负责协调各政府部门间的跨部门工作，让它连收集民情及对香港政治形势分析的功能都丧失。

因此，有两个建议，一是来届特区政府在重组政府架构时，必须设立一个国际形势的分析机关，参考其他国家或地区的经验，首长办公室应有一个分析团队，直接向首长及其管治团队负责及定期汇报。同时，建议公务员学院必需加强公务员，特别是高级公务员对国家安全及利益、国际政治、政治经济学等等的培训，因为单单依靠一个分析团队，是难以做到面面俱全，加上不同的政策事务中哪些可以被有心人利用/攻击的地方，亦只有懂行的人士熟悉。我们必需提升主理政策的政务官及事务官们的知识及警觉性，在危机来临时不会自辞阵脚，也避免平时自制危机，让人有机可乘。

最后想讲一点，新一届特区政府和新特首，一方面有必要加紧在港牢筑国家安全事务，另一方面更有必要提升国际形势分析的各方面能力，方能走在国际危机之前，化解被动挨打局面，真正助力国家走出国际外交困局。