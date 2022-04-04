台湾不是乌克兰，但美国不这么认为

来源：风传媒

作者：崔男

乌战争的爆发，让很多人惊讶之余清醒地认知到世界和平绝对不是想当然和必然的存在。

无数史实揭露了一个残酷的真相，那就是世界和平与否，就是要看强权们的利益能否得到满足。战争是强权的战略外延、是它们解决各种问题的终极手段。人类社会希望永远和平，但对于世界强权来说，和平与战争一样，仅仅是实现利益最大化的手段。

在强权的利益面前，正义、人性完全可以和邪恶、谎言“和谐共存”。政客们往往可以用最优美婉约和亢奋悲壮的言辞诠释自己“需要”的战争，充满矫揉造作但绝对不会面红耳赤！

仅仅在21世纪的前20年，全世界爆发具有国际规模的战争超过45次！涉及国家超过35个，战火遍布欧、亚（含中东）、非各洲！除了现在的乌克兰，还有叶门、伊拉克、叙利亚、苏丹、尼日利亚、利比亚、亚美尼亚、亚塞拜疆等地依然处于战火之中。

2021年，美国以饱受诟病的方式结束了长达20年的阿富汗战争，这20年里，美军近3000军人阵亡，而阿富汗死亡人数超过17.4万，1000万人沦为难民。

从强权的行为来看，乌克兰战争和阿富汗战争没有本质区别，都是为了“自己”的利益，都把战场置于自身域外。区别在于没有国际舆论持续关注阿富汗的命运、没有舆论在乎阿富汗的主权、人权、生存权是否受到伤害、没有舆论在意阿富汗平民伤亡人数远超乌克兰。

俄乌战争的影响也持续在台湾内部荡漾，各阵营均从自身的立场和利益角度解读乌克兰战争，并分析“乌克兰与台湾的可比性”。

出现这种对比的原因在于蔡英文执政后，民进党台独化的操作日趋提速，统独矛盾的空前激化导致两岸和平相处的基础越来越薄弱。执政党加码操作“抗中保台”、反对党软弱失能和美国的介入进一步让两岸关系深度倒退，军事上擦枪走火的可能性大幅提升。因此，当乌克兰战争爆发，很难不让台湾社会产生联想。

“非绿营”认为两岸发生战争，台湾的遭遇会和乌克兰相似，岛内战火纷飞、断壁残垣、难民无数。绿营则反驳此种言论，指出无论从经济、地理、国际关系等多方面，台湾都有乌克兰所不具备的条件，尤其强调了美国对台湾的支持，在这些条件下，台湾不可能遭遇乌克兰那样的命运。

那么，台湾与乌克兰之间到底有没有可比性呢？真的如绿营所说仅仅是个伪命题吗？

不错，台湾在很多条件上是乌克兰所无法比拟的。但遗憾的是，台湾或许并不是这个问题的回答者，而仅仅是这个问题的参与者而已。

美国建国240多年，只有16年没有打仗，美国本土已经150多年“零”战争了，也就是说，美国发动和参与的绝大多数战争都发生在它国领土。二战后至今，美国直接或间接采取军事行动颠覆、改变和干涉的国家超过60个。从欧洲的希腊、意大利，到非洲的埃及、刚果，从亚洲的印度尼西亚、韩国到美洲的阿根廷、巴西。伴随这些军事行动的大量发生，以苏联解体冷战结束为分水岭，世界形成了以美国设定的标准为游戏规则的国际格局。

如果某个国家和地区没有遵循这些“规则”，那麽等待它们的只能是制裁直至战争。逼迫日本签署“广场协议”，打击法国的阿尔斯通（Alstom）、窃听德国总理电话胁迫停止德俄燃气协议（北溪二号）。以“民主自由”旗号出兵中东，却选择性的放过“顺从”的夥伴，剿灭了“不顺从”的对手。

客观的说，美国今天在经济、金融、科技等方面一枝独秀，几乎都是在不间断的制裁和军事行动中实现并巩固的。美国军队只维护美国自己的利益！这就很好的解释了为何美国每年的军费总是排名世界第一，超过第二至第十位的总和、全球军费占比近40%！

日本、德国、法国都认为自己是美国“盟友”，但难逃胁迫与制裁，伊拉克、阿富汗自认都有特殊的战略价值，但依然深陷战火。乌克兰认为自己不是伊拉克并且得到了美国的“承诺”，可如今在乌总统泽连斯基享受掌声的背后，却是国土丢失、山河破碎和百姓流离失所的悲惨现实。

乌克兰战争发生后，美元升值、资本从欧洲转移到美国、美国能源取代俄罗斯开始大量卖到欧洲、美国军火商数钱到手软，美国对欧洲掌控力得到强化。而乌克兰问题呢？美国的“坚定”加入北约的承诺变成了“坚定”的不与俄罗斯交战。

在美国架构的国际体系里，每一个政治实体都认为自己不是别人。但在美国看来，它们或许都是一盘棋中的棋子而已。乌克兰本来可以在美俄之间左右逢源，但当泽连斯基悲叹“只有我们自己孤独的战争，没有人管”的时候，或许才明白原来乌克兰和伊拉克一样，都是为了实现美国利益的牺牲品而已。

回过头来说“台湾是不是乌克兰”的问题。

美国为了让乌克兰销毁核武器以及对抗俄罗斯，承诺会保护和投资乌克兰，甚至承诺让乌克兰加入“梦寐以求”的北约和欧盟。在战争爆发之前的很长一个时期里，信心满满的泽伦斯基曾多次高喊“乌克兰一定加入北约，欧美要保护乌克兰”。可是战争爆发后，美国做了什么？拜登赤裸裸的多次表态“绝不会派兵到乌克兰”！

绿营强调台湾不是乌克兰，他们有没有比较过美国对二者的承诺有太多相似性？有没有思考过在美国面前，台、乌的战略定位也极为相似？有没有想过在美国的棋盘里，台湾与乌克兰只有“马”“象”的区分而已？

绿营分析的基础显然过于一厢情愿。

今天美国承诺会帮助台湾、让台湾购买武器、协助台湾参与国际组织等，可是除了让台湾不断撒币之外，这些承诺哪个实现了？这是不是和对乌克兰的承诺有相似之处呢？

或许在美国看来，台湾和乌克兰唯二的不同就是一个用来攻击俄罗斯，一个用来攻击中国大陆。一个是穷家，一个是富户。

事实上，美国有条件也有能力结束乌克兰战争，但是美国意图让战争长期化，一方面可以让美国持续获利，另一方面则可以拖垮俄罗斯，就像当初拖垮苏联一样。泽连斯基不是不想结束战争，是美国不允许他这么做。开战与止战，乌克兰都毫无决定权，乌克兰的命运完全掌控在美国手里了。当泽连斯基在各国国会的演讲收获了热烈的掌声、欢呼、泪水时，他们到底是赞赏他的“演技”？还是赞赏他牺牲自己、拖垮俄罗斯、进而成就美国的“勇气”呢？

台湾不是乌克兰，但今天的台湾在丧失战略主导权方面与乌克兰几乎完全一致。面对台湾，美国近乎予取予求，利用华而不实的口头承诺就能换来实质的政治经济利益。在蔡政府任内，台湾几乎完全落入了美国的棋盘。

可以想像，利用乌克兰拖垮俄罗斯之后，美国会全力实施利用台湾拖垮中国大陆的计划。台湾走上美国棋盘最前线的时间已经越来越近了。

所以，台湾是不是乌克兰，这个问题的答案应该比较明确了。

台湾不是乌克兰，乌克兰同样也不是台湾，但美国永远是美国。如果彻底成为美国的棋子，无论台湾想与不想，只要美国“需要”，那麽该来的战争终究还是会来。

台湾不应该成为乌克兰，避免这个宿命依靠的并不应该是经济、台湾海峡、军事或者“扫帚”，而是要在美国面前建立起乌克兰所没有的“战略独立性”。只有具备了足够的战略独立性，台湾才有资本避免战火。对美国说不，这对民进党来说会是极其困难的选择，但这或许是台湾避免遭遇乌克兰命运的唯一选择。

不过，如果连含有莱克多巴胺的美猪都无法say no，民进党真的有能力让台湾避免“乌克兰宿命”吗？