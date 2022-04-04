来源：香港01

作者：倪文迪

现实有时候残酷。当乌克兰人为了保护家园而抛头颅洒热血的时候，旁人纵使义愤填膺，但终究只能隔岸观火，做不了什么。欧美社会大多数人都谴责俄罗斯，却无法改变乌克兰生灵涂炭和流离失所的现实。

这些都是米尔斯海默（John Mearsheimer）会强调的。

米尔斯海默是美国芝加哥大学政治系教授，专研国际关系，以攻势现实主义闻名学界。他笔下的《大国政治的悲剧》强调，国家与国家间始终充满冲突和战争，国家为了生存和权力最大化不惜诉诸各种伤害别人的手段。

现实主义学者：西方的错

米尔斯海默在俄罗斯八年前吞并克里米亚后，于《外交》发表文章〈为什么乌克兰危机是西方的错——自由主义的幻想挑衅了普京〉，指出俄罗斯不会容忍北约东扩。自从他3月初向《纽约客》表示乌克兰加入北约的自由只是理想、惹怒俄罗斯的危险却是现实之后，他2015年“为什么乌克兰是西方的错”演说的影片被很多人翻出来看。然后，他们大为不满。

他们批评米尔斯海默的说法有如在合理化俄罗斯的军事入侵，将本应该全是俄罗斯的责任说成是西方的错。一些人又指出米尔斯海默的说法就好像在女性被性侵犯后，反过来怪责是女性穿得过于暴露那样。由于美国学界近年左翼风潮炽热，芝加哥大学有学生要求校方革除米尔斯海默的教席，也是不叫人意外。

与此同时，许多学者也很认真地公开撰文，以反驳米尔斯海默的论述。例如牛津大学国际关系荣休教授罗伯茨（Adam Roberts）在《经济学人》指出，俄罗斯入侵乌克兰的原因不只是北约东扩，还包括了许多与北约无关的因素，例如是苏联瓦解后前成员国的民族和公民身份问题。美国政治理论家沃尔泽（Michael Walzer）则在《华尔街日报》不点名反驳现实主义者，指出苏联时期的东欧国家也曾反抗，而且美国对南美洲政权的干预招致不少恶果，这些都说明了大国维持势力范围、控制以至邻近国家的做法都不可行，尝试以现实主义之矛攻现实主义之盾。

无法抛弃道德 但须认清事实

现实主义乍听之下好像是去道德化，相对之下自由主义或者理想主义显得较为崇高，讲求道德原则。人之为人，当然要追求道德，这是古今中外的圣贤也所同意。但其实现实主义也非完全不谈道德，例如以避免惹怒俄罗斯为由反对乌克兰加入北约，背后的原则就是要维持乌克兰和平、保护人命安全，这不正是道德考虑吗？沃尔泽可以用现实主义的套路，论证大国入侵邻近小国并不符合利益，哈佛大学国际关系学者沃尔特（Stephen Walt）也用现实主义的道理，力陈俄罗斯和乌克兰达成协议的好处，这些说明了现实主义本身不必然指向某一种路径，而是强调考虑过程中必须认真看待现实条件，不要只高举理想或个别原则，作出不智决定。

从现实主义与理想主义中各取所长，在现实与理想之间拿捏平衡，乌克兰与俄罗斯的相处应该如是，欧美的外交政策应该如是，香港面对各种问题也应该如是。现实主义者不能忘记，不论他们作出怎样的决定，当中始终也带了道德选择，没有哪一步可以是价值真空；空谈理想的人则要认清楚现实的条件是怎样，不能活在一厢情愿的想像之中，为了一个橙而打破一盘蛋，更何况那个橙可能只是镜花水月。