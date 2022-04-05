抗疫能打闪电战 稳经济靠持久战

来源：台湾《联合报》

作者：李春

上海正在以快速切入快速移出的形式，想打一场抗疫的闪电战。本来就压力重重的中国大陆经济，则正在投身一场就“稳增长”的持久战。

上海爆发疫情已超过一个月，在经历一场“精确打击”还是“动态清零”的争论后，北京出手接管了上海的抗疫指挥权，在主管抗疫的副总理孙春兰抵达上海后，实质否决了上海之前抗疫规划，展开快闪式的抗疫。

但上海是个有两千多万人口的超级都市，医疗体系接近崩溃，怎能神速？只能靠外援了。这外援就是动员16个省级地方，出动核酸检测和确诊者医治团队，赶到上海，分片而行。又动员周边的浙江、江苏、安徽三省，将需要隔离者成千上万地运出上海安顿。

这些快闪方案，其实是早前在武汉已经用过的，要说是闪电战级别，得动用军队才行。军方消息说，这两天上海抗疫，动用了“战略空运”部队，出动十多架次不同机种飞机，运送约2000名由陆军、海军、联勤保障部队所属七个医疗单位组成的援沪医疗队。

目前军方加上武警，出动兵力近万人次，再加上16省区的人马，总计号称10万大军奔赴上海。当局有意在11日之前，达成上海新增清零，18日上海有条件开放。与这规划相对应的，是大陆经济规划，不是闪电战而是持久战。

大陆今年要全力“稳增长”，主要面对三大压力，即经济下滑、失业增高和通货膨胀，但到了三月，发现形势不妙，特别是上海疫爆，点燃长三角疫情，珠三角也不妙。抗疫已为“长期斗争”，意味着经济也要打持久战。

此外，因俄乌战争而来的经济困局，全球大宗商品持续涨价的输入通膨压力，及因美联准会货币政策紧缩与中国央行货币政策被迫宽松，引出金融压力，迫使中国经济不得不走上持久战。