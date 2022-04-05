台防疫以陆为师或以陆为戒？

来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

放眼世界，对疫情仍采“清零”的，约莫只剩中国大陆和台湾。巧的是，在高度封锁下，两岸几乎同时爆发疫情。在防疫转折点，到底要继续“清零”或走向“共存”，蔡政府的下一步仍使民众如在五里雾中。

两年多来，蔡政府对大陆不时揶揄、批评、恶言相向，但在防疫作为上，却差别不大。大方向上，两岸都坚持“清零”；手段上都严封边境，稍有风吹草动，就严格匡列隔离；连独厚本土疫苗，也如出一辙。两岸就算不是亦步亦趋，也是“有志一同”了。

封锁下，固让确诊案例减少，却也让经济与民众生活付出严重代价。如今大陆疫情延烧至上海、深圳等经济重镇，铁腕更凶；但显然封不住，徒让经济受创。网传民众抢买物资、骨肉被迫分离，令人触目惊心。

台湾疫情虽没那么严重，但是否步其后尘，不容乐观。蔡政府迄今除不断发明新名词，如“类普筛”、“新台湾模式”、“全民防疫爱心筛检”，作法仍是老套。苏贞昌所谓“正常生活、积极防疫、稳健开放”，论述充满矛盾，这种官话更令人无所适从。

两岸都坚持“清零”，多少都有政治考量。但连蔡政府都承认，此波疫情重症率极低，这也是各国从“清零”改采“共存”的主因。看到对岸情况，蔡政府要以之为师，或以之为戒？