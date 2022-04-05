美国经济没有让战争和疫情妨碍美好时光

来源：路透社

对乌克兰战争将使美国经济偏向1970年代式滞胀的担忧，已经让位于美国人计划继续旅行、返回餐馆以及继续稳定地回归“正常”的迹象。

劳工统计局周五发布的最新非农就业报告显示，雇主在3月份增加了43.1万个工作岗位，失业率降至3.6%，继续保持强劲的招聘势头，这使得美国劳动力市场的关键方面与疫情之前“没有什么不同”。

与前一个月相比，3月份又有近60万人实现就业或正在找工作，增加了最近劳动力供应的稳定增长，美联储官员认为这是帮助缓解通胀、保持招聘的正常进行、避免工资和物价一起上涨的关键。

“去年的劳动力供应担忧继续消退，”招聘网站Indeed的经济研究主管Nick Bunker写道。“随着强劲的需求拉动更多的人就业，就业市场正处于稳固的轨道上，工资增长强劲且日益稳定。”

疫情后的经济仍然存在重大差距。市中心的办公楼仍未得到充分利用，这可能是更持久的变化之一，因为员工和雇主意识到许多工作可以在家里完成。在职位空缺数量创纪录的情况下，企业在雇人方面仍然存在困难。

但是，在战争、新冠病毒肆虐和通胀高企描绘出一幅潜在的物价上涨更快、增长放缓的严峻景象后，最近的政府数据和高频数据显示，经济扩张进程似乎将继续推进。

远程工作的人数继续下降，说自己被疫情挡在劳动力大军之外的人数也在下降，根据劳工统计局的数据，3月份已降至100万以下。

3月份的汽油消费确实有所下降，因为全美的汽油价格超过了每加仑4美元。但美国能源信息署(EIA)的数据仍然显示，汽油消费量仍然是疫情前水平的95%左右，大约是2022年初以来的水平。

航空旅行接近疫情前水平的90%。餐厅预订网站OpenTable的数据显示，在截至3月30日的过去18天中，有15天的现场用餐率达到疫情前水平的95%。

目前的通胀率是美国联邦储备委员会(美联储/FED)2%目标的三倍，这可能意味着消费者手中的钱越来越不值钱了。2月支出数据显示，经通胀调整后的消费实际上下降了，而能源支出在家庭预算中所占比例上升。

然而，这种下降是在1月消费激增之后出现的，分析师和美联储决策者本周一致认为，不管是国际上的大事件和还是现在的疫情都没有对美国经济造成太大影响。

RBC Capital Markets的分析师本周写道：“在这一点上，高油价并没有扰乱需求。”由于薪资上涨，以及很多家庭拿到疫情补助资金手头宽裕后，“美国普通民众消化4美元汽油价格的财务能力从没有像现在这样强。”

东欧爆发的战争有可能进一步加剧目前已处于40年高点的通胀。美联储对价格飙升做出更激进回应的可能放大了“硬着陆”的说法。“硬着陆”是一场由利率上升、信贷紧缩以及随后企业和家庭支出缩减引发的衰退。

本周备受关注的美国两年期和10年期公债收益率曲线倒置，凸显了人们对硬着陆的持续担忧。收益率曲线倒置被认为是对未来经济增长信心下降的讯号。

不过，经济学家和美联储官员认为债券市场发出的更有说服力的信号仍然是良性的。

富瑞金融集团(Jefferies)分析师Aneta Markowska和Thomas Simons写道：“现在开始衰退倒计时还为时过早。”“这看起来不像是处于后期的经济周期……这是一个周期中期，商业周期还有持续的空间。”

美联储决策者本周表示，他们将仔细观察这些预期中的加息对通胀和经济增长的影响，并做好准备：如果物价没有反应，就加快提高借贷成本；要么在适当的时候暂停加息。

但他们强调，目前美国经济似乎具有韧性，公司或许在寻找工人和供应品方面显得吃力，但也在填补创纪录的需求，获取丰厚利润，并提高工资。

以某些标准衡量，经济已经恢复正常。牛津经济研究院最近取消了每周经济复苏追踪，因为该指标所依据的衡量就业、金融状况、流动性和其他问题的数据“基本上回到了疫情前水平”，该研究院分析师Oren Klachkin写道。

也有迹象表明，更大的变化正在开始形成。经济学家预期这是经济“正常化”的一部分。

甚至有一些初步的迹象表明，通胀可能正在朝正确的方向发展。

2月份的数据显示，通胀年率继续攀升，但一个关键的月度通胀指标却回落了0.1个百分点。

一个月并不能构成一种趋势，但在3月15-16日政策会议结束后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔说，那种逐月下降的情况“确实是我们正在寻找的”。