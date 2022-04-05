林郑未能连任　除了修例抗疫还有一因素

来源：香港01

作者：文维广

香港特首林郑月娥宣布放弃连任，可说是意料之内，林郑月娥解释是“家庭理由”，早已向中央表达不连任的意向，但政圈普遍认为，中央的考虑以及林郑任内的施政表现，乃最重要的因素。

林郑月娥带领香港近5年，香港经历修例风波，社会撕裂严重，特区政府陷入前所未见的管治危机，之后的民生政策、疫情防控也无法做到市民所预期成绩。纵然不可能将所有错误归咎到单一个人身上，但作为特区之首，负上政治责任离场亦是正常做法。

有学者认为，林郑不能连任，不能简单归因于修例风波或疫情，问题核心是林郑施政表现既无法得到中央认可，同时也得不到香港市民和政界人士支持，无法连任是正常事。

修例风波严重冲击特区管治

林郑月娥任内最大争议事件，非2019年修例风波莫属。因应台湾杀人案，林郑与时任保安局长李家超推动《逃犯条例》修订，结果民意巨大反弹，触发大规模游行示威，政府起初仍坚决去马，但之后警方与示威者冲击愈演愈烈，包括7.1冲击立法会事件后、理大事件等，政府一直处于瘫痪状态，无力处理各项争议，结果香港经年累月的政治矛盾一次过引爆。

最终乱局由中央直接使出“霹雳手段”，制定《港区国安法》并直接颁布在港实施，暴力示威冲突才告停止，反对派力量其后亦被一举扫平，但香港社会已为此付出沉重的代价。

对内，香港社会“黄蓝”进一步撕裂，黄营固然在政界再无立足之地，但民间矛盾有增无减，不同政见之间各种各样“你死我活式”辱骂、抹黑敌对阵营的言论仍然充斥网上。修例风波导致香港社会进一步撕裂，青年移民情况加剧，与林郑当初竞选口号“同行”、“We Connect”形成强烈对比。

在国家层面，中央政府解决香港政治问题时，国际上亦有人打“香港牌”。2019年时值中美贸易磨擦，香港局势成为美国介入香港事务的口实，时任美国总统特朗普直接表明香港是贸易谈判的因素之一。在《国安法》订立后，多个民主派团体、媒体相继解散，又再成为外国政府攻击香港的口实。

第五波抗疫失当成致命伤

民生工作方面，住房、贫富悬殊等深层次问题仍然严重，例如公屋轮候时间达到6年，远离“三年上楼”目标；最新贫穷人口达165.3万续创新高，贫穷率达23.6%。不过，林郑月娥任内亦有兑现选举承租，例如提出取消强积金对冲机制方案、引入两级制利得税，又把免费乘车优惠降至60岁等。

《港区国安法》实施后，政府施政阻力大减，理应更有条件做到良政善治，但第五波抗疫失当，可说是林郑未能连任的关键。在短短三个多月之间，香港确诊个案由一万多宗急增至破百万宗，死亡数字超过8千，高峰期日增近300宗死亡个案。一幕幕以往难以想像的情景，近月相继出现在香港：公营医疗系统瘫痪，医院迫爆，确诊病人要冒寒冬在医院外度宿；居家确诊人士不获支援，政府热线、999紧急电话长期无人接听；政府资讯发放混乱，市民因恐慌情绪抢购日用品；死者遗体未及处理，病人在病房与遗体“共存”；抗疫策略“两头唔到岸”，病毒未清零经济民生先清零。

有政界人士私下表示，自去年起收到的风声是，于第五波疫情前林郑连任机会仍是“五五开”，甚至可能稍为秤先。不过第五波疫情下的种种乱象，相信无论是港人还是北京，都对政府的表现相当失望，林郑作为第一责任人，未能连任才是正常事。

刘兆佳：林郑应对修例、疫情力有不逮

全国港澳研究会副会长刘兆佳表示，林郑月娥不寻求连任是明智之举，虽然她勤力、用功，但过去5年应对修例风波和冠病疫情两大危机，始终力有不逮、应对不足，令中央要主动出手协助。

刘兆佳指，本港国际声誉已经受影响、市民在经济民生付出沉重代价，特区政府管治威信受到很大挫折，如果林郑月娥寻求连任，恐怕引起社会很多反对声音，亦难以获得中央充分信任和支持。

蔡子强：无论北京还是港人角度 林郑皆不合格

中大政治与行政学系高级讲师蔡子强表示，北京对林郑的不满始于修例风波，最终要劳烦北京出手，一定程度显示她稳定不到香港局面；而北京下重手解决危机，也导致国际社会的批评。林郑本人民望徘徊在二、三十分的低位，大批市民争相移民离港，因此无论从中央还是港人角度，相信林郑月娥都不是一个“合格”的特首。

他又指，林郑与建制派关系破裂，后者对林郑不满已溢于言表，形容林郑在性格上有一定缺憾：“说起话来得罪人多，称呼人少，例如叫建制派去‘反思’，这些用词会激起很多意气之争”，认为林郑既无民望，又无法得到北京赏识。

蔡子强相信第五波冠病疫情处理失当，是压垮了林郑连任的最后一根稻草，因国家领导人亦表明香港政府有防疫工作“主体责任”，已有相当的问责意味。他指在国内其他地方，官员如处理疫情不当要即时下台，香港由于情况有所不同，林郑可做到任期尾声，比较起来已算体面。