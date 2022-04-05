李家超被看重的三大因素　执行力是关键

来源：香港01

作者：文维广

香港特首林郑月娥昨日（4日）宣布不竞逐连任下任特首，意味香港回归25来，仍未有一位特首可以做足10年。试过“商人治港”、“公务员治港”、“专业人士治港”，政务官出身的林郑月娥，最终亦只做一届便黯然离场。

近日政圈传出，政务司司长李家超将辞职参选，对比一众“热门”来说，李家超只能算是黑马，若警队出身的他是北京属意人选，当中反映了什么？

政圈猜测下任特首人选时，李家超的名字一直有人提起，但相对于特首林郑月娥、全国政协副主席梁振英、财政司司长陈茂波，以至新民党主席叶刘淑仪，上年中始出任政务司长的李家超，始终不是最热门人选。

警队出身的李家超，长年身处保安系统，2012年加入问责团队，出任保安局副局长，2017年出任局长，至去年6月出任政务司长，虽然统领9个政策局，但主要工作似乎仍离不开国家安全，连林郑月娥去年亦称，不期望李家超做扶贫、青年工作，因为他少涉猎，但一定要做好维持国安工作。

李家超拟参选消息一出，外界不免有疑问，他有什么独特优势，胜任领导整个特区政府，而这些长处是其他热门人选所欠缺？

纪律部队执行力强

第一是执行力强。香港政府施政，长期被诟病程序挂帅、议而不决，官僚主义、因循守旧几乎是公务员系统的代名词。纪律部队向来以执行力强见称，目标为本，倘李家超当选特首，相信有利加快各项政策握动。

不论谁人担任下任特首，解决房屋土地、贫富悬殊等深层次矛盾，乃当务之急，香港不需要只“按本子办事”的政务官，不止“想干事”，还要“干成事”。李家超并非来自政务官系统，他去年出任政务司长，客观上可在统筹、协调岗位上锻链，熟习整个政府运作。

无利益集团关系束缚

李家超第二个优势是与利益集团关系不密切。李家超长期在保安系统打滚，关系网相当“单一”，相比其他有财金背景的候选人，与商界的关系明显不紧密，难以成为既利益集团的操控对象。从好处想，李家超较少受利益团体束缚、捆绑，反而有更大空间去大刀阔斧推动改革。

港澳办主任夏宝龙去年7月讲话中就提到，特区管治者要“冲破制约香港经济发展和民生改善的各种利益藩篱”，纪律部队出身的李家超，相信较能做到这方面的要求。

全国港澳研究会副会长刘兆佳相信，下任特首是“硬净”、强势的人，有勇气及胆色推动各种制度改革，克服既得利益集团的阻挠，以强制手段确保国家安全及香港稳定。

香港第五波疫情早前大爆发，衍生不同路线之争，各个热门参选人取态各有不同，例如行政会议召集人陈智思，被认为主张对外通关；林郑月娥则被指“两头唔到岸”，现实中无法做到“动态清零”，又不是与外国通关。

有政界中人说，如果李家超主导防疫抗疫措施，就会紧跟大陆路线，“一早就做咗全民检测”，并优先与大陆通关，似乎这种“大陆融合派”更合适当下时势。