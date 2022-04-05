林郑弃选黯然引退 新特首须解决内忧

来源：明报

明报社评

香港行政长官林郑月娥宣布不竞逐连任，回首过去5年，无论反修例风暴还是新冠疫情，现届政府面对的危机与挑战，确是回归以来所未见，林郑以“好打得”形象上台，现在黯然告别，除了个人因素，亦跟香港内外因素紧扣相连。内忧方面，社会深层次矛盾积累多年，民生恶化政治撕裂，官僚养尊处优，突遇滔天外患无力应付。香港卷入大国博弈，外部力量大力操作，特区缺乏防备，官民“同行”不成，反因修例风波而破裂；疫情肆虐全球，香港最终沦陷，医疗安老积弊表露无遗。林郑在官场算是想干事之人，惟香港内忧外患深重，管治者不仅要想干事，还要干成事。新特首必须帮香港修好“内功”，让市民相信社会深层次矛盾有望改善、强化对政府管治的认可，若能做到这一点，即使外部波涛汹涌，香港亦不易覆舟。

想干事更要“干成事”

林郑“同行”事与愿违

《基本法》规定，行政长官可连任一次，意即最长可做10年。这种制度设计，一大用意是让行政长官有充足时间，推进各项长远宏图大计，惟现实是回归以来，香港未尝有行政长官做满两任，林郑亦不例外。今年2月，第五波疫情急转直下，特首选举由原定3月27日押后至5月8日，外界对林郑抗疫表现与连任机会议论纷纷，林郑则多番强调当下工作是抗疫，不谈连任问题，直至特首选举提名期展开，昨天她终表态不求连任，6月30日完成任期后，将结束42年为官生涯。

林郑自言去年初已向中央表达不欲连任意愿，不参选特首只有一个考虑因素，就是家庭，简言之，这是早已下的决定，跟近月事情无关，惟公众的观感，相信很不一样。过去3年林郑民望长期低迷，不同政治立场的市民，皆对政府相当不满，这跟5年前林郑说的“同行”口号，形成强烈对比；第五波疫情尚待收拾，就算未来两月成功稳控，数以千计人命亦不能复生。林郑特首生涯的终结，只能说是“黯然引退”，而非“功成身退”。

林郑出身政务官系统，以硬朗作风及干练形象，在官场扶摇直上，2007年皇后码头一役，奠定其“好打得”形象；由打击新界村屋僭建，到后来以政务司长身份推动政改，林郑都有迎难而上，展现为官者起码应有的担当。香港官僚养尊处优，畏事避难者大不乏人，林郑敢干事，是她得以成为行政长官的重要因素，然而正如国务院港澳办主任夏宝龙所言，特区管治者“不仅要想干事，还要会干事、能干事、干成事”。回看在任5年，林郑政府虽非全无建树，增加教育拨款、落实高铁一地两检都是实在成绩，可是最关键的民生问题，诸如土地房屋医疗安老等，现届政府予人观感是讲多做少；林郑不听多方劝告，强推《逃犯条例》修订，触发香港半世纪以来最严重乱事，影响深远，同时亦反映坚定果断与刚愎自用，往往只差一线。

当然，林郑在任5年面对的困难与挑战，确是前所未见，考虑到香港政治撕裂，中美关系和两岸局势遽变，外部势力伺机操作香港间题，就算没有修例风波，政治危机和社会动荡也可能以另一种方式发生；以本港医疗系统之脆弱、安老服务之困境，以及官僚机器之不济，就算现在当特首的不是林郑而是他人，第五波疫情同样可能一发不可收拾。物必先腐而后虫生，这几年香港危机爆不停，核心在于内忧，外患则是催化剂。香港的内忧，见诸社会深层次矛盾的不断恶化、政治两极化的不断加剧，以及官僚机器的僵化崩坏，三者互相扣连互为影响。

内忧外患困扰香港

改善管治重建信任

香港社会百病丛生，官僚多年来安于逸乐，畏事避难，加上政治斗争内耗，导致重大民生问题迟迟未见改善，倒过来又加深民怨及政治对立，政府施政举步维艰，干起事来困难重重。反修例风暴是本港政治社会危机一次总爆发，外部势力作用不能忽视，可是说到底还是香港内部出了大问题，政府不察国际形势变化对港影响，亦未能有效化解内忧，土地大辩论耗时一年，明日大屿填海至今仍在研究阶段；北部都会区计划去年提出，如何化概念为实在，同样长路漫漫。香港抗疫两年多，不能说政府没有努力，可是豁免检疫把关甩漏，总是一而再拖后腿，谷针工作亦不脱官僚办事不到位的老问题，第五波疫情失控死者相枕，一大原因正是病毒这个“外患”，狠狠戳中本港医疗、安老及管治死穴。

林郑治下，官民信任跌至谷底，部分人对特区政府的不信任，涉及意识形态，以及对国家和世局走向的观点立场，可是特区政府的管治表现，显然亦是民不信官重要原因。世局变化香港无力左右，但是提升管治水平、改革官僚机器、切实化解社会深层矛盾，特区政府既是责无旁贷，亦是力所能及。《港区国安法》以及选举制度修改，是林郑执政后期香港最大的政治变化，昔日政治斗争内耗不复再，下任政府将有较多作为空间，新特首应好好总结今届政府的经验教训，除了敢干事，更要干成事，市民看到社会民生改善，才会相信政府与民同行，不是讲多过做。