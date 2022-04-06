民进党政府要靠谁打仗与维护和平？

来源：联合新闻网

作者：杨颖超

过去民进党面对台海和战策略是：战争靠美国，和平偶尔靠自己。会这样讲，是因为民进党始终用各种明示暗示手法，让民众相信一旦大陆打来，美军会来救；至于维系台海和平，虽不承认九二共识，但时不时仍会加点软调，例如陆委会主委邱太三多次说过，对两岸未来春暖花开的期待。

这是一个“聪明”的办法。毕竟没有美国撑腰，人民不会相信台独有前途；偶尔表达促进交流立场，在两岸互动与国际宣传上，也不会陷入被动。然而，乌克兰战争却似乎反转了民进党政府的台海和战策略。

这是俄乌两国对台海示范盟国承诺的斤两，与直接冲突双方没有赢家的惨况。面对别人用血泪帮我们上课的良机，台湾各方理应谨慎思考，过去应对两岸和战策略的良窳。对民进党策略的检验，最重要关键，就是到底有没有美国撑腰呢？

3月底的一份民调显示，若大陆犯台认为美军是否可能出兵协防台湾，受访民众有34.5%相信会协防，55.9%不相信。相较于去年10月的同一民调结果为，高达六成五认为美国可能出兵协防台湾，只有约二成九认为不会，可发现民众相信美军会出兵协防的比例大幅下降；同时，认为美军不可能出兵协防的比例则激增；半年间，从非常乐观到悲观，这是一个极不寻常的集体态度转变。

蔡政府必须要回应这么大的转变。目前看来，它的答案是台海战争靠自己，和平靠美国。原因之一是政府最近密集释放备战新闻。由于军事讯息事涉机敏，一般人没能力得知太多，通常是在立法院审预算或政府有特别需要时，才会选择性地透露消息引导舆论风向。

除了发觉延长役期讨论苗头不对，随即偃旗息鼓外，就以连假这几天为例，就有军队全面检讨各作战区承受第一击能力，还点出位于五号雪山隧道的导坑深处，将开设战时能接替“衡山指挥所”的联合作战指挥所；陆军则说，将为三军统建采购城市型与野战多人乘载型救护车。

海军也表示，康定级通信暨轮控系统精进案可望于今年完成，同时增列“海上任务支援中心”。它是配合P-3反潜机队在屏东基地设置，功能是搜集汇整台湾周遭海域水面、水下、海底等资讯，建立资料库。

相关新闻出现时间特别，也有些是硬凑的，斧凿痕迹明显。包括国防部军医局早就提出救护车预算案；而在2015年，反潜机队还隶属空军时，军方就已说，屏东基地预计2017年施工完毕，除设置P-3C专用棚厂外，还建置海上任务支援中心；蔡英文也曾在2020年前往该单位，视导海军作战评估室及反潜机模拟机训练实况。

至于说和平靠美国原因，则是自蔡政府上任以来，本应扮演两岸交流沟通角色的海基会被对岸已读不回，而上任之初一再谈期待两岸春暖花开，并会为这个期许竭尽全力的邱太三主委，上月底在立院的两岸发言，也旋即被大陆国台办呛声。国安局长陈明通则表示，两岸目前仍维持有电话“线还在”，至于对岸有没有人接，“看情况再说”。两岸平时没有沟通管道，一旦有事，只能靠美国当调人了。

希望蔡政府对俄乌战争的反思不仅止于此，也盼台海各方看清这个局面。毕竟把和平钥匙交到别人手上，万一对方也想让台湾扮演乌克兰的消耗角色就不太妙了。但如果蔡政府认真对待邱主委前日在立院“未来在跟对岸做任何这样的一个协商或谈判”的表示，那么今日的战争准备，还可被视为对未来追求和平储存本钱，如此则善莫大焉。

作者是铭传大学副教授