蔡英文“缓兵之计” 选民认同吗？

来源：联合新闻网

作者：陈一新

蔡英文政府扩大教召，对草莓兵大加整顿，备受媒体好评。透过具有特定“机构效应”的民意调查与1450网军排山倒海的带风向，四个月的义务役，也在一片叫好声中延长为一年。

不过，延长为一年的义务役只是一个开端而已，随着蔡政府不断挑衅大陆、北京武统的声浪逐渐升高，以及美方要求台湾自筹兵源的压力愈来愈大，蔡政府恐怕很难拒绝美方的要求而不断增加义务役的服役期间。问题是，选民能认同蔡英文的“缓兵之计”吗？

说蔡英文挑衅大陆，不只是蓝营的看法，连支持她不遗余力的美国也认为她“反中”过了头，反到美中必须联手“共管台独”。

蔡英文2016年出任总统后拒绝“九二共识”倒也罢了，两岸关系最多由热转冷，由互动频繁转趋不相往来而已。但是，蔡政府还不断利用“去中国化”、“去孙中山化”、“去古文化”以及“去中国历史化”的课纲修改，达到与中国大陆划清界线的目的。

若说蔡英文政府真的那么“反中”，倒也未必尽然。蔡政府痛批大陆“惠台26条”与“惠台31条”等政策为统战阴谋或糖衣毒药，但是却对中国大陆“包藏祸心”更严重的两岸“经济合作架构协议”（ECFA) 甘之若饴。平日照三餐骂中国大陆的陆委会，只要一提到ECFA，就好像矮了一大截，低声下气到无以复加，唯恐大陆片面取消ECFA。拿了ECFA的好处，还要天天批评大陆，这种事只有民进党干得出来。

最让北京受不了的就是蔡英文2021年的双十演说竟然提出“中华民国与中华人民共和国互不隶属”的“新两国论”。尽管美中两国以“共管台独”的方式化解“新两国论”的危机，但是蔡政府显然并未就此死心，反而变本加厉继续鼓动像是陆委会主委邱太三之类的官员提出“两岸相互承认主权”的违宪之论对大陆进行挑衅。

蔡政府这些猛踩大陆红线的挑衅动作，不仅引发北京的“杀机”，也引起美国的高度关注。在俄罗斯2月24日攻打乌克兰之后，不少大陆学者都认为北京可以从俄乌战争中学到不少经验教训作为未来攻打台湾的参考依据。另一方面，美国也愈来愈担心台湾蔡政府过度挑衅大陆，却没有足够的能力与北京打一场不对称的战争。

在俄乌战争爆发一周后，美国前联参会主席穆伦上将奉美国总统拜登之命，率领一个由两党前任官员组成的特使团访问台北。除了安抚台湾怀疑美国一旦台海有事不会出兵驰援的台湾民心士气之外，该特使团最重要的任务就是告诉蔡政府的国防部：台湾必须尽快恢复征兵制。

这个两党特使团的成员都是美国五角大厦与白宫国安会的老手或大行家，一眼就看出台湾扩大教召只不过将草莓兵训练为资深童子军而已。原来四个月的义务役，更是形同儿戏，正如《华尔街日报》所描述的只是训练一批会打扫营房与割草的少爷兵而已。

面对美国两党特使团的直球对决，台国防部长邱国正只有坦率以对。在立法院答询与接受媒体访问时，邱部长表示兵役延长不会太长，最多只会将义务役延长到二至三年而已。

邱部长是根据两岸形势与需要而做出义务役必须延长的研判。不过，义务役究竟应该延长多久，不单纯是一个军事或国防问题，而是一个政治问题。

蔡英文最近表示，她每天都在算计任期还剩下多久，以及可以再做哪些事。无疑，义务役究竟要延长多久、要不要修法延长，以及是否需要考量政治与选举因素来推出延长义务役的方案，都让她伤透脑筋。

从最新的发展来看，不修法却将四个月的义务役延长为一年应该只是一种过渡性的安排，好歹先混过2022年的九合一选举再说。如果美方的压力持续不断，蔡英文政府也可能迟早被迫推出将义务役延长为二到三年的方案。

如果民进党顺利在2024年胜选，蔡英文政府可能会在2024年520前推出将义务役延长二到三年的方案。如果民进党2024年败选，蔡政府就会摆烂，将延长义务役的烂摊子丢给另一个执政党。

对于蔡英文的“缓兵之计”，如果选民都认同的话，那也无话可说，就当做是台湾选民的共业。如果他们不支持她的“缓兵之计”，唯一的办法就是在2022年的九合一选举与2024年的总统与立委大选让民进党政府得到一个“挑衅大陆却将战争留给台湾人民”的教训！

作者是淡江大学荣誉教授