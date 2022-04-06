政务官治港成为历史？

来源：香港01

作者：林剑

特首林郑月娥宣布不会寻求连任，特区第二把手、政务司司长李家超盛传参选，如他参选并成功当选，将象征“武官”系统势力进一步跃升。但有人欢喜有人愁，政界关注，随着林郑月娥的特首生涯步入尾声，过去一些林郑支持者会否四散，转投其他阵营？

政务官（AO）出身的林郑月娥，任内起用不少AO出任局长，这批“AO党”又何去何从？政界人士及学者都相信，无论接任特首的人是谁，公务员系统势必迎来一场大改革，其中主导香港半世纪的“AO治港”旧秩序，将走入历史。

背景：政务官撑起港府半世纪 问责制推行后改变有限

六七暴动后，英国殖民地政府开放行政架构，被视为管治团队精英的AO，华人成员逐渐增多。这批政务官一般来说并非某一特定范畴的“专才”，而是更看重其形象、中英语俱佳，属于“通才”，透过调任不同部门累积公共政策经验，成为管治骨干。这批六、七十年代加入政府华人政务官，在中英谈判后至1997年香港回归的过渡期大放异彩，成为各政府部门的首长，代表人物当数回归前升任布政司、财政司的陈方安生和曾荫权。

公务员平稳过渡，获得《基本法》的保障，第一百条明确指出：“香港特别行政区成立前在香港政府各部门，包括警察部门任职的公务人员均可留用，其年资予以保留，薪金、津贴、福利待遇和服务条件不低于原来的标准。”而实际上，“AO治港”的格局在回归前后已深入骨髓，正面来看，他们的特征是廉洁、高效，但相对地较少涉足政治，行事多讲既有程序，亦因此引发1998年新机场大混乱后，时任政务司司长陈方安生拒绝负政治责任的争议。

由于时任特首董建华察觉到问题，于2002年推行主要官员问责制，局长及司长皆为政治委任官员（2008年扩展至副局长及政治助理）。原意是希望问责团队可物色一些与特首理念相近的政治人才，并就政府施政问题负政治责任。不过实际执行下来，由于本地政治人才供应有限，即使有顶尖人才亦未必愿意加入政府，不少高官都是由顶层公务员直接晋升，因此“AO治港”的格局多年始终没有大变。

2012年无政府高官背景的梁振英当上特首，当时政界其中一个流行的说法是，政务官对于梁振英政府的施政出现“阳奉阴违”现象，某程度梁亦须依靠AO出身的林郑月娥驾驭政务官。

修例风波有政务官“倒戈”

2019年修例风波，进一步将“AO治港”与“新秩序”之间的冲突推向极点。当时不少公务员团体打破“政治中立”，加入批评特区政府与警方执法，甚至举行集会反对政府。其中在元朗7.21袭击事件轰动全港后，逾百名政务官匿名联署，要求林郑月娥成立独立调查委员会，调查修例风波以来在社会所引起的大小事件，震动政府内部。须知道整个政务官编制（根据公务员事务局资料）只有区区七百多人，一百多人“作反”已是一个很高的比例。而作为管治骨干，公务员是政府不能失去的一个板块，遑论被视为政府“明日之星”的政务官。

最终修例风波乱局冷却，《国安法》的制订扭转香港政治格局。其中对于公务人员，明确要求他们就任时须宣誓或签署声明拥护《基本法》、效忠中华人民共和国香港特别行政区，首次将公务人员的政治效忠，清楚列入法定要求。政府现时已完成相关工作，百多名公务员由于拒签声明离职。

政府调整公务员升迁、聘任要求

在政界层面，改革公务员聘任和升迁制度的声音也不止于耳，政府内部的用人标准，亦出现微妙变化，例如政务官出身的李百全，去年3月空降香港电台出任广播处长，短短数个月即全面整顿港台这个被建制派形容为“顽疾”的部门，收服得妥妥贴贴。

2021年《施政部告》，林郑月娥首次提出将会检视首长级公务员的选拔和聘任机制，开放更多高级公务员职位，同时让公务员与外间人士竞争，被视为改革公务员制度的第一步。

林郑“爱将”聂德权前途如何？

有资深政界人士分析，随着林郑月娥这位出身政务官系统的特首未能连任，象征AO在政府架构内的角色进一步削弱。林郑月娥曾经说过，在新政治环境之下“个热厨房冇咁热”，相信可以吸引到更多外间的政治人才加入政府，估计在新政治局面下，日后“AO党”在政府内部的影响力会进一步减低，或必须展现政治忠诚及执行“硬任务”，才可在未来特区管治中占有重要席位。其中一个在新格局下可能受到影响、最具代表性的人物，当数公务员事务局局长聂德权。

1986年加入政务职系的聂德权，于2017年接任政制及内地事务局局长，被外界视为林郑的“爱将”。2019年的区议会选举，建制派“崩盘式”落败，政府当时未有延迟选举，据报主事选举的聂德权被建制派“笃到背脊开花”。

据了解，政府在2020年4月首轮人事变动中，聂德权在林郑力保下，平调至公务员事务局。聂德权接掌公务员事务局后，表现相当积极有为，负责公务员宣誓这项“辣手”任务。他亦继续获得林郑器重，于疫情期间获安排统筹疫苗接种计划，主力谷针；于高官“洪门宴”丑闻中，负责调查公务员系统内的涉事者纪律行为。

中大政治与行政学系高级讲师蔡子强表示，观乎现时的特首热门人选，全部都非政务官出身，无论最终谁人当选特首，可以肯定的是“AO治港”神话将会幻灭。他指，“武进文退”是过去几年明显的现象，如政务司司长李家超当选固然会再进一步，但即使最终财政司司长陈茂波跑出，“AO党”的地位无可避免会继续矮化：“以前北京尚且可能想借林郑月娥管治经验，带领公务员团队，但过去几年还是搞得一团糟。”

他预期，新任特首无论由谁人担任，大规模的公务员体系改革已难以避免，具体如何做现时言之尚早，但一些首长级职位“横插”，不一定内部晋升，政府现时已在做。

刘兆佳：AO通才难应对西方压制

全国港澳研究会副会长刘兆佳表示，AO一向谨慎施政、程序挂帅，面临重大行政问题时，在政治领导上有不足之处，特别是AO通才在应对西方压制、融入国家发展大局，明显心有余而力不足，无胆识推行改革。他认为在政府最高层位置，不排除从外界引入更多具政治历练、国际视野的人才。

汤家骅“有感而发”：一些人尽心竭力只换来误解

伴随政府换届，行政会议的任期亦会随之结束，林郑决定不连任，一些曾经表态支持林郑的行会成员前途亦成疑问，例如汤家骅。他昨日社交网“有感而发”，写道：“有些人从政，是为了权力；有些人从政，是为了名声，或利益；但也有些人只是为了一点信念、一份回馈社会之心。一些人毫不费力便赢得一片掌声，一些人尽心竭力只换来一些误解；但如果你计较这些，你便根本不应从政。”

汤家骅回复笔者时指，该帖文没有刻意指明任何人，“希望读者心领神会”。至于未来如获邀请会否再担任行政会议成员，他指现阶段不宜评论：“政治一日变化都可以很大，不可能现在划定一个界线。”他认为，现届政府5年任期内，行会与特首互动良好，而个人亦透过今届行会的工作，实践到一些个人的政治信念。

陈智思赞李家超胜任特首

曾任林郑竞选办主任的行政会议召集人陈智思，昨日接受传媒访问时称，林郑不参选决定适当，可让香港有一个新开始，又相信李家超有经验及能力胜任特首，可以立即接手处理香港经济复苏等议题。有资深政界人士笑言，随着林郑宣布不参选，其支持者或盟友很快便会“过档”，转为支持最有机会的参选人，这些情况在以往特首选举已屡见不鲜，昨日就有多名政界人士大赞李家超，或许这就是政治的本质。