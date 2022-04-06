疫情暴发在即 蔡政府不能赌运气

来源：中时电子报

中时社论

台湾本土单日新增确诊案例5日飙破200例，且全台散发，显然即将走向社区大暴发，此时到底要维持清零还是与病毒共存，卫福部长陈时中抛出“经济防疫新模式”，行政院长苏贞昌喊“新台湾模式”，民众看了还是雾煞煞。其实说穿了，蔡政府现在的防疫政策就是“半松半紧，且战且走”，在不加强管制下，冀望疫情不要太严重，这简直是在赌运气，台湾哪有这个本钱？

疫苗接种率仍然不足

在疫情突然暴发的此时，中央疫情指挥中心却在3日宣布放宽限制，松绑轻症及无症状确诊个案解除隔离的条件；未来接种3剂疫苗者若确诊，还可能缩短健康管理天数，甚至不予匡列，意思是打满3剂就不管了。这么豪迈的放手，既和现行疫情趋势矛盾，也和一直以来的防疫政策矛盾，民众看不懂指挥中心的防疫逻辑，对未来更是茫然无措。

陈时中对当前防疫战略方针的解释是：“趋近正常生活的积极防疫”。但这话不通，要正常生活就无法积极防疫，要积极防疫就无法正常生活，所谓的“趋近”到底有多趋近，指挥中心语焉不详。其实这是因为蔡政府很想松绑防疫，好活络经济讨好选民，让陈时中带着辉煌战果参选。但天有不测风云，疫情大暴发打坏了民进党的布局，原本要放宽的脚步被迫得改变，但蔡政府却心存抗拒，以致于整个防疫政策飘摇犹豫。

感染Omicron症状轻，台湾99.73%都是轻症或无症状，至今只有5例中重度患者，多是年老体弱的长者，其中1死亡，还有一位20多岁的年轻人，但也只是中度。很多人因此将之类比为流感，认为再继续用大量资源进行清零，不仅无法成功，还会拖垮疫调医疗体系。话是没错，美、加、泰、新等国打满疫苗入境都不必隔离，韩国即使每天高达数十万人确诊，也不再匡列隔离，因为根本已无应对能量。但欧美经历多波疫情，加上疫苗施打率高，人民几乎都有抗体，民意也强烈抗拒管制，政府放手是不得不然。

台湾状况并不相同，最大问题是疫苗接种率不足，第1、2剂在8成上下，且接种过了半年多，抗体已减退。第3剂只打了人口半数，12至17岁才刚开放接种，75岁以上长者接种率最低，偏偏长者的重症和死亡率皆高。一旦疫情暴发严重，必然出现重症与死亡，届时台湾民众心理上必定大受冲击，开始怪罪指挥中心平常守得很紧，却在风雨来袭时撤下防卫网。果若如此，陈时中将光环失色，蔡政府的防疫神话也会一夕破功。

勿流失防疫黄金时机

既然人民的抗体保护力不足，要压制大暴发的曲线，政府就必须尽快采取防堵措施。第一是大量筛检加匡列隔离，找出并截断传染链。基隆做美其名为“全民防疫爱心筛检”的普筛，新北市开设筛检站，其他县市也应该跟进。其实民众自行购买家用快筛也很方便，可以更主动自我侦测，以强化筛检效率。

第二，暂停大型活动，必要时停止餐厅内用，务必在1个月内把确诊数压下来。蔡政府急着解封，但在第3剂接种达到7成前，台湾社区对病毒的防护力仍然不足，必须靠着尽量减少人际接触来阻断传播。大陆深圳用1周的封城加普筛，成功实现了动态清零及生产复工，显见短期封城确实能有效切断病毒散播，不妨参考一二。

第三，采取更积极的措施拉高疫苗接种率，长者的接种率必须再提高，12至17岁的接种也必须加快。台湾正处于一场抗体与病毒的赛跑中，在整体免疫力没追上来前，必须想尽办法压制病毒。万一案例大增，应让轻症或无症状者可以在家中隔离，以保留医疗资源。如果有长者坚持不打疫苗，至少应谢绝社交活动，否则真的只能后果自负了。

防疫本来就是且战且走，因为变数太多。蔡政府的问题是，在挡不住疫情时拿不出一个政策调整路线图，也不敢明确告知民众疫情可能变坏的状况，又没有勇气和担当去升级防疫管制。过去大内宣营造的防疫神话，如今成了让蔡政府左右踌躇的束缚，但防疫攸关全民健康，蔡政府不能再坐视防疫黄金时机流失了。