控诉普京 又能如何？

来源：中时新闻网

作者：陈一新

最近，乌克兰政府军连续对入侵的俄罗斯军队发动反攻，收复许多失土并夺回首都基辅的控制权，但发现西北方的布查小镇尸横遍野，还出现多处乱葬岗，引起欧盟国家公愤，在48小时之内驱逐200多名俄罗斯外交官。乌克兰与美英等国准备控诉俄罗斯总统普京犯下严重战争罪，问题是就算国际刑事法院裁定普京犯下战争罪，又能如何？

普京2月24日下令攻打乌克兰之后，诸事不顺，几乎所有的军事计划都未按照预定的时程进展。这点让普京与他的高级将领极为恼火，决定将炮火转向平民、民间建筑、避难所，烧杀掳掠，无所不为。普京改变战术的原意是以屠杀人民作为威吓乌克兰人民与瓦解乌克兰军心士气的手段。但这样做也严重违反1949年的《日内瓦公约》与1998年的《罗马规约》中战争期间不得从事的行为之规定。

对于俄罗斯军队所犯下惨无人道的罪行，欧盟、美国、英国都极其愤慨，目前已驱逐200名以上的俄罗斯外交官，克里姆林宫也悍然表示将会对等奉还。对于西方国家的指控，俄罗斯外长拉夫罗夫完全予以否认，更强烈反控这是西方国家的挑衅。

俄罗斯违反国际公约的种种暴行，引发欧美各国的严厉谴责，并呼吁要对俄罗斯展开新一波的制裁。此外，美英与欧盟国家并呼吁展开调查。连中国驻联合国大使张军都主张要对布查小镇的“屠杀”事件展开公正、公开的调查，以让真相还原。

位于荷兰海牙的国际刑事法院早在3月3日就开始对俄乌战争中有无违反国际法的行为展开调查。但是，国际刑事法院就算裁定普京犯了严重的战争罪，该法院又能做什么呢？

乌克兰总统泽连斯基5日在联合国大会发表演说，呼吁联合国将俄罗斯排除在外，并警告说“不如此做，联合国将自行瓦解”。当然，联合国不会因为泽连斯基一番话而自行瓦解，也不会因为西方国家的严厉批评而将俄罗斯从联合国除名。

“法律之前，人人平等”在世俗社会上尚且无法完全做到，更不用说在“唯实力是尚”的国际社会。泽连斯基要将俄罗斯赶出联合国的呼吁未必就能成案，就算能够成案，也不可能通过，因为俄罗斯在联合国安理会中拥有否决权。在比拳头谁大的国际社会中，国际法对于强权很难予以规范。1980年代中期，国际法院裁定美国在尼加拉瓜外海布雷是违反国际法的行为，但是里根总统却完全不予理会。

尽管国际刑事法院无法对普京进行“长臂管辖”，但国际社会仍可对俄罗斯的行为进行“惩罚”。只要俄罗斯继续攻打乌克兰，并犯下严重的战争罪，俄罗斯将继续受到国际社会的羞辱。3月间，俄罗斯外长拉夫罗夫在联合国大会发表演说，在场的数百位其他国家驻联合国大使与官员纷纷退席，让克里姆林宫颜面尽失。俄罗斯军队在乌克兰的种种暴行，将使西方国家对俄罗斯发动的各项制裁具有更大的正当性。