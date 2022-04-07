国安至上时势造英雄 李家超须展示治港蓝图

香港《星岛日报》社论

香港政务司司长李家超昨天宣布辞职，准备参加下届特首选举，让这场异常平静的选战终于明朗化。李家超一旦当选，将成为回归后首位纪律部队出身的特首，凸显中央对港未来政策是国家安全至上，稳定压倒一切，希望新特首能够顶得住西方压力，又能应对蛰伏蠢蠢欲动的黑暴分子，推动23条立法，确保社会稳定，带领香港进入长治久安的新时代。

本届特首选情相当吊诡，过去几届有意参选人士早在选前一年的第四季便开始造势，但这一次却异常平静，一直未有像样的人物表态参选，直至《星岛日报》披露李家超将请辞的消息，迷雾才见逐渐散开。从中联办昨天约见多名选委，指李家超是唯一获支持的人选，可见他获中央祝福已不言而喻。

应对西方压力黑暴余孽

中央属意李家超当下届特首，因近年香港正面对着百年未有之大变局。美国为了遏制中国，过去几年狠打“香港牌”，2019年更借修订《逃犯条例》唆使反中乱港势力打砸烧，试图在香港大搞颜色革命。虽然中央悍然出手止乱制暴，但西方仍不死心，早前英国政府政治干预司法，逼最高法院正副院长辞去香港终审法院非常任法官职务，更与美国同时发表香港问题报告，攻击香港新选举制度，试图干扰即将举行的特首选举。中美博弈持续，相信美国今后还会不断打“香港牌”来牵制中国，在此国际大形势下，国家安全成了重中之重，香港需要一个能顶得住西方压力的特首来稳住大局。

尽管《香港国安法》前年落实，促使香港由乱到治，但平静氛围背后存在隐忧，因黑暴余孽势力化整为零，活动只是趋向地下化。从警方去年在立法会选举前夕捣破黑暴武器库，早前又瓦解黑暴武馆，而有港独倾向的香港民族阵线日前高调宣布重新运作，试图整合在台湾的港人，在在显示黑暴伺机而动，乱港之心不死。这让中央担心黑暴仍密谋与境外势力勾结，搞乱香港，甚或将颠覆活动辐射到中国大陆。因此，中央需要一位作风硬朗的特首，彻底落实《香港国安法》和尽快完成23条立法工作，确保稳定压倒一切。

基于国家安全至上，香港需要一位有执行力的强势特首。回归25年来，中央曾先后让商人、专业人士和政务官治港，但效果一般，不但未能解决困扰香港多年的经济民生问题，还在处理黑暴事件和疫情时搞得一团糟，觉得有必要换人，不妨让以执行力和行事果断见称的“武官”来重建新秩序，加上他们长期在纪律部队工作，与商界关系并不密切，没有利益连系，有更大空间推动改革，冲破制约香港经济发展及改善民生的藩篱。

借“武官”执行力重建秩序

李家超是下届特首适合人选，因其在警队工作逾30年，之后又在保安局担任要职，在黑暴事件中平乱有功，戮力落实《香港国安法》，在立法会选举中审查各候选人资格，为新选举制度护航。虽然他没有处理经济事务经验，但中央觉得他忠诚可靠，只要能稳住大局，经济便会好起来，他也要尽快交出政纲来，让中央和市民知道其未来治港蓝图，好让大家放心。

在复杂的香港和国外政治环境下，中央此时需要一个政治过硬、绝对信得过、经得起考验的人做特首，稳住香港大局，让中央与美国博弈时毋须分心处理香港事务，便是大帮忙。李家超正正具备这些条件，时势造就他成为“真命天子”。