特首人选呼之欲出 知人善任亲贤远佞

香港《明报》社评

香港行政长官选举明朗化，政务司长李家超请辞，准备竞逐下任特首。国际形势风起云涌，中美博弈激烈，维护国家安全对中央至关重要，李家超是回归后首名纪律部队出身的政务司长，加入特区问责团队10年，保安事务驾轻就熟，如果他接任行政长官，维护国安工作料将进一步加强，至于他在经济民生等方面的主张，外界了解不深，李家超宜早日公布政纲及班底，让各界明白其施政理念。香港面对外忧内患，攘外更要安内，以目前的政治气候和意识形态分歧，修补社会撕裂谈何容易，新特首能做的是聚焦民生，化解社会深层次矛盾，为特区找出路。新特首需要亲贤远佞，敢于向既得利益说不；改善土地房屋问题，则要力求立竿见影，不能一味高谈愿景。

李家超表态竞逐特首 国安民生主张待阐述

李家超效力警队逾30载，由见习督察一路晋升至警务处副处长，2012年加入政府问责班子，出任保安局副局长，五年后“扶正”当上保安局长，成为首名警队出身的保安局长，及至去年6月再接任政务司长。过去数年，香港以至国际政治形势遽变，英美不断操作“香港牌”制华，国务院港澳办主任夏宝龙谈及特区管治者要有“五个善于”，第一项就是做坚定的爱国者，贯彻一国两制方针，维护特区宪制秩序。2012年特首选举梁唐之争记忆犹新，为免破坏建制阵营团结，让外部力量有机可乘，这次特首选举可能只有一人入闸。现在李家超表明参选意向，如无意外，下任行政长官人选，已是呼之欲出。

香港社会撕裂，不同政治立场市民，对反修例风暴、《港区国安法》等看法南辕北辙。李家超出身警队，参与推动《逃犯条例》修订，并遭美国制裁，不同人对他的印象，自然很不一样。有人认为他作风硬朗果断，敢于与“反中乱港”势力斗争；有人谈到李家超选特首，联想到的是“武官治港”。两种截然不同的观感，不仅涉及意识形态差异，也涉及对国家、对世界看法的分歧，这道鸿沟并非个人主观意志所能克服，要靠未来世局客观发展去改变。以现在香港内外政治环境，不管下任特首是谁，都很难真正修补社会撕裂，新特首需要做的是在一国两制下，好好履行特首双责任制，既向中央负责，心怀国家，也要向特区负责，为民请命，改善民生。

夏宝龙“五个善于”，提到特区管治者要落实维护国安的法律制度和执行机制。李家超熟悉保安事务，一旦接任特首，相信23条立法将迅速展开。当然，香港崇尚自由，新政府推动立法之余，也有责任照顾社会各界合理关切，力求平衡。李家超多年来主要在保安系统效力，较少涉猎经济民生其他范围事务，虽然去年中接任政务司长后，需要参与很多跨部门协调工作，但时间毕竟较短，有人关注他在政策工作和经济事务方面经验不足，不过话说回来，政府管治工作范畴这么广，即使出身政务官系统，也不代表政策“瓣瓣熟”（了如指掌）。政务官训练，重点在于通才，经济金融卫生等专门领域，一样要靠专家。作为特区之首，最重要是领导力和决断力，能够知人善任，胜过事必躬亲。李家超若能广纳才德兼备之士，构建一支有实力的管治团队，有助增强外界对政府施政能力的信心。

香港百病丛生，贫富悬殊、土地房屋等社会深层次矛盾亟待化解。经验可以指导行动，但有时也可能束缚思考，不利大刀阔斧改革。以房屋问题为例，政府觅地建屋必须敢于跳出框框，造地流程更要大幅简化，才有机会短中期显著增加供应，缩短公屋轮候时间；做事因循僵化，不知变通，空谈愿景，讲多过做，正是公众不信政府能够解民之忧的一大原因。施政为民，必须“目标为本”，勿让“程序为本”变成官僚挡箭牌，下任特首必须整饬吏治，改革官僚风气，实现“想干事、能干事、干成事”。

香港管治出问题，另一原因是特区政府势弱，经常受制于各种既得利益，导致应该做的事没有做好。政府施政必须以社会整体利益为重，特首需要聆听各方意见，但不能任人摆布。特首换人，权力重组，既得利益集团一定会想方设法，争取影响力，特首必须亲贤远佞，与既得利益保持适度距离，才有空间推动改革。外界认为李家超人脉圈子相对较窄，但换个角度看，这也可以是大刀阔斧厉行改革的优势，能否善用这个机会干出成绩，还看李家超政治决心以及如何用人。

土地房屋问题急需解决 宜与既得利益保持距离

土地问题是香港民生死结，一日得不到有效解决，居住、安老、医疗等问题难望釜底抽薪；特区内政不修，市民看不到出路，民怨积累，长治久安谈何容易。过去李家超没有有太多机会阐述其民生经济主张，外界对他的印象，主要还是在国安、执法、公共秩序等方面，李家超应该早日发表具体政纲，阐述施政抱负及理念、怎样解决土地供应问题、如何将公屋轮候时间缩短至三年、如何增加人手改善医疗安老等服务。市民看到曙光，香港才有希望。