泽连斯基批西方优柔寡断 欧盟内传异音

布查杀戮事件发生之后，欧美多国加重对俄制裁，但乌克兰总统泽连斯基认为，至今西方还是把经济看得比战争重要。这个同时，右派执政的匈牙利和波兰则为欧盟团结带来了难题。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）周三（4月6日）在爱尔兰议会发言时，指责一些西方领导人认为经济损失比战争罪行更可怕。他说：“当我们听到关于制裁的新言论时，我无法容忍任何领导人在俄罗斯军队所做的一切之后，还表现的优柔寡断。”

他补充道：“我们唯一缺乏的是一些政治与商业领导人有原则的作法。他们仍然认为战争和战争罪并不是像经济损失那样可怕的东西。”

乌克兰总统还呼吁爱尔兰说服其欧盟伙伴对俄罗斯采取“更严格”的措施，不过并不是所有的欧盟国家都对这场战争采取相同强硬的立场，比如说匈牙利。

匈牙利总理欧尔班（Viktor Orban）被认为是与普京关系最密切的欧盟领导人之一。他说，如果莫斯科要求匈牙利用卢布支付俄罗斯天然气，匈牙利不会有问题。他补充说，匈牙利不支持将欧盟制裁扩大到从俄罗斯进口的石油和天然气。

俄罗斯要求欧盟国家用卢布支付天然气进口费用，以支撑俄罗斯货币。然而，大多数欧洲国家都拒绝了，称现有合同是以欧元或美元订定的。

但欧尔班（Viktor Orban）6日表示，他与俄罗斯总统普京通话，敦促其立即在乌克兰停火。他说：“他的回应是正面的，但也提出了条件。”

欧尔班并未说明普京提出的条件为何。这位3日刚胜选的匈牙利领导人说，他已邀请普京与法国总统马克龙、德国总理朔尔茨和乌克兰总统泽连斯基一起到布达佩斯进行会谈。

除了态度较为和缓的匈牙利，欧盟还要面对态度激动的波兰。波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）将普京比作希特勒，并说欧洲不应该与“罪犯”谈判。

他在4月4日向法国总统马克龙表示：“你与普京谈判了多少次？你取得了什么成果？你不能与犯罪分子谈判。犯罪分子需要被打击。”

马克龙谴责了莫拉维茨基把普京比喻为希特勒的说法，并在6日对法国TF1广播电台说，这种言论“既无根据又可耻”，并说相关言论有可能破坏欧盟的团结。

他表示，莫拉维茨基属于一个“极右翼政党”，并支持马克龙的竞争对手国民大会党的勒庞（Marine Le Pen）。法国计划在本月举行两轮总统选举，一轮在4月10日，另一轮在4月24日。