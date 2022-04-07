欧盟应反思匈牙利与塞尔维亚的大选结果

来源：香港01

作者：倪文迪

东欧国家匈牙利及塞尔维亚近日分别举行大选，在任的匈牙利总理欧尔班（Viktor Orbán）及塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）都以高票连任。

匈塞两国近年的政治取态非常相似，欧尔班和武契奇对俄罗斯的政策相较友好，同样亲近中国，比起以所谓人权自由为核心的价值观外交，两国都更注重于现实面，这使得它们与欧盟及西方在众多问题上的立场并不一致，尤其是匈牙利同时还身为欧盟及北约成员。然而，两国大选的结果再次清楚地向欧洲反映，两个政府的取态都有着该国的主流民意支持。

匈牙利和塞尔维亚的特立独行

即使最近俄罗斯入侵乌克兰，让欧尔班和武契奇都被对手攻击，但他们并没有因此而付和欧盟主流的作风。虽然两国都谴责了俄罗斯的军事入侵行为，但同时却又反对制裁。塞尔维亚并没有为了加入欧盟而作出太多改变。早在去年武契奇已表示，塞尔维亚虽然仍然希望入欧，但已没有以往的热情，也不想因为入欧而放弃与中、俄任何一国的关系。即使在3月大选时，武契奇仍不逃避问题，强调维持军事中立对塞尔维亚是最好的选择。

欧尔班也没有对欧盟路线唯唯诺诺，他坚持不会让匈牙利家庭为了制裁而付出代价，继续购买俄罗斯能源，并反对欧盟拒绝以卢布购买俄罗斯天然气的决议。他也拒绝向乌克兰提供武器，或经过匈牙利境内运送武器到乌克兰，强调为了避免将国家卷入战争。他当选后甚至称乌克兰总统泽连斯基为“对手”。

除了在最近在俄罗斯问题上，匈牙利及塞尔维亚两国过去围绕欧盟所关心的中国问题也有自己的一套。即使面对欧洲普遍反对，两国都积极引入中国资金，由中国支持贯穿两国的匈塞铁路的塞尔维亚段更在上月通车，匈牙利更在欧盟会议中多次否决欧盟就所谓香港人权、新疆问题等对中国施压。

欧盟应正视匈牙利和塞尔维亚的民意

很多西方政客批评欧尔班和武契奇专制，匈牙利的反对党批评欧尔班以改动选区等方法操纵选举，也有人批评武契奇任内独揽大权。不过选举结果都清楚反映，两人的胜利并非侥幸。由欧尔班领导的青年民主主义者联盟（Fidesz）得票54%并成功拿下国会三份之二席任的绝对多数，而由六个党组成的反对联盟却只拿到35%的票，相差近20%；另一边，武契奇则以58.6%得票便成功在第一轮选举胜出，大幅抛离次名波诺斯所得的18.32%，并成为该国历史上唯一连续两次在第一轮总统选举便胜出的候选人。

不管欧盟多么不欢迎他们的行为，但却无法否定这是两国人民的选择。西方总是习惯将一些不合他们理念的领导人标签为“独裁者”，但并非所有国家的民众都有着与欧盟或西方主流相同的利益立场和价值观。正如俄罗斯总统普京发动战争虽然应该被谴责，但他在俄罗斯国内得到不少民众支持，认为能加强国家安全，即使俄罗斯可能并非如西方的民主社会，但这部分的民意并不可能全为虚假，将普京“妖魔化”并不能解决当下的矛盾。另一个例子是，西方近年喜欢将中国共产党与中国人割裂，无视中国共产党得到民意的广泛支持，也是同样的道理。

塞尔维亚虽然不是欧盟成员国，但一直有进行申请入欧的程序。借着欧尔班和武契奇的大胜，欧盟和西方应该认真反思考，为什么他们眼中专制保守的立场也得到民意支持。只将不合乎自己取态的政府领袖标以“独裁者”或妖魔化他们，最终不单不能解决政治问题，更令自己口中的民主价值显得只是偏执的意识形态，这对于民主本身绝非好事。