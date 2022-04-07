俄乌冲突中的中立国，何去何从

来源：环球时报

作者：王义桅、段悯农

已经持续一个多月的俄乌冲突再次将欧洲安全置于危险之中。欧盟各国在2014年克里米亚危机的基础上进一步加大对俄制裁力度。除了对俄经贸封锁、金融制裁和交通停运，欧盟成员国还向乌克兰提供援助，就连德国也一改“不向交战区输送武器”的先例而向乌克兰提供军援。在此期间，欧洲中立国的态度也颇值得关注：瑞士打破1815年维也纳会议以来的中立立场，宣布加入对俄制裁；瑞典和芬兰则都表达了加入北约的意愿。可以看到，俄乌冲突正在对欧洲各中立国产生深远影响。

何为中立国？1907年海牙第五公约和海牙第13公约分别规定中立国在陆、海战中的权利和义务，中立意味着在交战双方中间处于全然中立的独立个体地位。也就是说，中立国在战争期间不参与战争，也不帮助打击交战国。更进一步，根据海牙第五公约第一章第七条，中立国不应被要求代表任一交战方出口或运输军用物资。欧洲的主要中立国除瑞士外，还有奥地利、芬兰、瑞典、爱尔兰、圣马力诺、列支敦士登。

就地理位置而言，欧洲中立国多强邻环绕，中立成为一种自我保护的手段。就历史而言，中立国有各自的中立道路，可分为自愿或强制两种。前者代表为瑞典和瑞士：自1809年瑞典将芬兰割让给俄罗斯后，瑞典一直保持中立至今；瑞士则在1815年维也纳会议后选择中立身份。后者代表为奥地利和芬兰：奥地利在二战结束时被美苏英法四国占领，苏联同意在奥地利承诺“永久中立”的条件下退出，此后1955年“中立”被载入奥地利宪法；芬兰是1917年俄国革命结束帝国统治时获得独立，之后通过中立来维持独立地位。

但俄乌冲突发展至今，有些欧洲中立国却史无前例地动摇了。是什么让这些中立国不想中立了呢？究其根本，有些国家是被迫中立，而冷战后均势逐渐坍塌，动摇了这些国家保持中立的历史条件。以芬兰为例，芬兰中立很大程度上是苏联压力的结果，它在二战时别无选择。而冷战后，俄罗斯的实力一方面足以使芬兰惧怕和反感，另一方面又没强大到足以推行苏联式政策。另外，北约仍维持着在欧洲的号召力，第四条款对军备匮乏的欧洲小国来说诱惑力巨大。因此，部分中立国动摇也是因为它们认为安全问题相当现实。这次俄乌冲突中芬兰和瑞典反应较大，也是出于毗邻俄罗斯而对自身安全有所担忧的缘故。

放眼当下，俄乌冲突下中立国将何去何从？或者说，冲突是否会破坏这些国家的中立基础呢？对此不应一概而论。欧洲六个中立国的国情概况有所差别，目前对俄乌冲突的反应也并不一致：芬兰、瑞典积极参与对俄制裁，瑞典更是直接向乌克兰输送武器，这和两国的历史记忆以及对国家安全的现实考虑分不开；瑞士、列支敦士登、爱尔兰决定采用经济制裁手段，避免涉及军事；圣马力诺未就冲突发表声明，但2019年时曾表明反对对俄制裁；奥地利则拒绝讨论对俄制裁相关事宜，表示“奥地利现在和将来都会保持中立”。可见，最动摇的中立国仍是安全上的利益攸关方，而且芬兰的动摇程度比瑞典更甚。统计显示，芬兰国内支持加入北约的比例已达60%以上，芬兰总理表示将在这个春天“迅速”决定是否向北约提交加入申请。而在瑞典，也有大约60%的民众支持与邻国芬兰一起加入北约。瑞典政府曾公开拒绝国内加入北约的呼吁，但最近改口称，在俄乌冲突后，瑞典不排除加入北约的可能。

虽然俄乌冲突期间一些中立国态度出现动摇或变化，但总体而言，国际社会仍然应对“中立”持欢迎态度。中立有利于和平。历史上，中立国往往是大国战争后妥协的结果，比如瑞士曾是法德意奥的缓冲地带，而奥地利的中立由美苏英法协商得出。中立国的存在本身就代表着协商与和平，而非对抗与战争。中立国可有效阻遏冲突扩大化，符合战后国际体系的要求，也有利于欧洲大陆的和平稳定。另外，中立国的存在避免了欧洲权力天平进一步向北约方向倾斜。俄乌冲突的根源，很大程度上正是由于北约对俄罗斯安全关切的长期忽视。正因如此，中立国应该作为欧洲大陆美、俄之外的第三种力量存在下去，以避免欧洲立场极化甚而进一步激化矛盾。

综上所述，“中立国不再中立”目前并未形成大势，大部分中立国对制裁俄罗斯的手段乃至立场表达仍较为谨慎。但同时，部分中立国放弃中立立场或导致矛盾激化的可能性也不应被忽视。欧洲大陆稳定有利于中欧关系长足发展，国际社会应对中立持正面态度，鼓励中立国发挥缓和作用。