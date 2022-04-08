佩洛西若访台挑战“红线” 北京必出猛招

来源：香港01

作者：杭子牙

据台湾联合报转引日本富士新闻网（FNN）的报道，美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）将在4月10日访问日本，与首相岸田文雄会晤后，调整行程访问台湾。

媒体报道还说，俄罗斯对乌克兰发动军事行动后，导致中国大陆以武力改变现状的担忧，台海局势成为瞩目焦点。美国政府为表明对台湾的支持，紧急决定调整行程，原定访韩国的计划因访问台湾而取消。

值得注意的是，在中国外交部于4月7日对相关问题予以答复之前，美国主流媒体并未报道相关新闻。佩洛西办公室在被问及时，也仅表示基于安全准则，不会在出访前证实或否认相关消息；《联合报》记者4月5日也询问据报有望随团访台的美国众议院外交委员会主席米克斯（Gregory Meeks），他也以“我不清楚”回应。

目前，新闻真实性仍存疑。因为这不符合拜登政府正集中力量围剿俄罗斯的战略方向，也不符合其外交出身的性格做派。不久前，拜登才刚刚和中国国家主席习近平进行过视频通话，在台湾问题上做出了“四不一无意”（不寻求同中国打“新冷战”，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持“台独”，无意同中国发生冲突）的承诺，其目的就在于争取中国不要完全倒向俄罗斯，不要给俄罗斯提供武器援助。

尽管拜登在台湾问题上的承诺是否可被信任存疑，但是在最大程度上争取中国在乌克兰战争中保持中立、最大程度上孤立俄罗斯与普京（Vladimir Vladimirovich Putin），确实是拜登政府现在的战略方向。从拜登的政策意愿看，实在没必要刺激中国，把中国硬推到俄罗斯一边。而且，拜登的主要幕僚，不管是国务卿布林肯（Antony John Blinken）还是国安顾问沙利文（Jake Sullivan），也都不是那种愿意看到台海战争的激进冒险派。

如果佩洛西此番访问了台湾，要么，说明拜登根本无法制约佩洛西，后者根本无视拜登的总统政策权威以及他的整个外交政策团队；要么，说明在短短不到一个月内，美国就已经改变了原本想争取中国的政策，逼中国对手，以便把中俄捆绑“打包”推到西方国家的对立面，与中俄完成“硬脱钩”，推动世界进入“新冷战”状态。如果是这样，“新冷战”便就此到来，台海“热战”恐怕也会很快爆发。

美国应该问也必须要问，如果这种情况发生，符合美国自身利益吗？

不过，在这个迅速变化的世界，尤其在以政党和个人利益为首要决策考量的美国，任何在外界看来再不可能的事，都不能完全排除。在中美对抗态势下，因为拜登政府当下的低迷处境，也不完全排除他有可能做出此激进动作。特别是俄罗斯在乌克兰战争中的尴尬处境，以及西方围绕乌克兰战争问题对俄罗斯展开的孤立行动，可能使美国在台湾问题上做出错误判断。因此，对这个尚未被证实的新闻，中国不能也不可能掉以轻心。

对此，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中方反对任何形式的美台官方往来，美国会是美国政府组成部分，应严格遵守美奉行的一个中国原则。佩洛西如果访台将严重损害中美关系基础，向“台独”发出错误信号，中方坚决反对，已向美方提出严正交涉。

佩洛西是美国政坛第三号人物，而且和拜登一样都是民主党人，她如果访问台湾，那么和1997年美国众议院议长金里奇（Newt Gingrich）访台就具有完全不同的美国国内政治与中美关系背景。对中国来说，如果这件事发生而中国仅以军事演习或外交抗议或召回大使回应的话，那么中国在对美关系上善于而且敢于斗争的强硬形象，以及中国政府“一中”政策严肃性就会在国际上遭遇严峻挑战。

佩洛西的访问，必然是在挑战北京的“红线”。如果成行，中国大陆想必会在军事上做出迄今为止最猛烈的回应。而这种回应一定是台湾乃至美国所忌惮的。可能是军机穿越台湾本岛，可能是在台湾划禁飞区军机伴飞。甚至有舆论推测，会否进行规模有限而坚决的局部军事行动。这或许是美国深层政府中某些极端保守主义势力想要的结果，但它是符合美国利益的结果吗？是中国大陆和台湾想要的结果吗？是区域与世界多数国家想要的结果吗？希望那些华盛顿政客切勿在这个问题上如此玩火。