韩朝关系，正在火车对撞？

来源：Yahoo论坛

作者：蔡增家

随着亲美反朝的尹锡悦就任日期逐渐接近，韩朝的紧张关系也随之升温。在之前接连试射导弹的“武吓”之后，久未露面的金与正也粉墨登场，扮演着“文攻”的角色，她不但怒斥韩国国防部长徐旭的“先发制人”打击说，还恫吓若朝鲜遭到挑衅，将以核武力摧毁韩国的正规军。

其实，这不是金与正首次对韩国严词抨击，遥想在2020年6月，由于韩国境内的脱北者团体对朝鲜大量施放传单气球，引发金与正的强烈不满，随后她以炸毁开城朝韩军事联络处来“惩罚”韩国。

又如2021年3月，文在寅在“西海守护日”纪念活动上，对朝鲜发射飞弹表示忧虑，韩朝美都要为保持对话而努力；随后却被金与正指责厚颜鲜耻的程度令人惊讶，与美国的“强盗逻辑”无异。金与正俨然为对韩国的强硬派。

而一向以韩朝统一为职志的韩国总统文在寅，也一再容忍金与正的挑衅言论，在韩朝联络处被炸毁之后，文在寅提议派遣国家安保室长郑义溶为特使，赴朝鲜拜会金正恩，寻求韩朝对话和解，但却遭到朝鲜的严词拒绝，当时的韩国统一部长金链铁还因此而辞职下台，为韩朝的紧张关系负起政治责任。而在金与正批评文在寅为强盗时，韩国政府却只表达遗憾，可见文在寅执政时期韩朝之间的不对等关系。

然而，如今时序早已转变，任期已剩不到一个月的文在寅，早已步入政权末期症候群；鼓吹美韩军事同盟的新总统尹锡悦，早已琵琶别抱，派遣七人的外交特使团访问美国，为他的5月底访美铺上红地毯。同时尹锡悦也宣示将强化军事防御力来对抗朝鲜，将向美国额外采购萨德反飞弹防御系统，尹锡悦执政的韩国，将不再是过去的吴下阿蒙，韩美两国联手对抗朝鲜的态势，已经越来越明显了。

从过去的往例来看，朝鲜的文攻武吓，之后将是边境实战的初体验，接下来朝鲜有可能在38度线，抑或是西海朝韩邻接区进行军事挑衅。 2010年朝鲜以不承认韩国北方海域分界线为理由，要求韩国停止在延坪岛海域进行例行的军事演习，但却遭到韩国政府的拒绝，于是朝鲜便对延坪岛阵地发动炮击；2016年，朝鲜在接连展开核试爆及导弹试射之后，也对朝韩38度线争议海域的白翎岛发动炮击，让朝韩紧张局势为之升高。

当然，一直在拉拢韩国抗中的美国，自然也不会错过亲美的尹锡悦。文在寅执政的五年当中，不但拒绝加入美国所主导的四方安全对话（美日澳印），对于例行的美日韩军演更是兴趣缺缺，韩国成为美国印太战略的缺口；而尹锡悦当选后，拜登成为第一个致电的外国元首，还力邀尹锡悦尽快访问美国，美国拉拢韩国填补亚太战略空缺的意图，溢于言表。

在对朝鲜政策方面，过去五年当中，文在寅以保证“朝鲜非核”的说法，成功让特朗普开启美朝领导人对话；但如今美朝对话胎死腹中，朝鲜仍在频频对外试射导弹，可见文在寅亲朝路线的知易行难。而尹锡悦上台后，虽然强调愿意与朝鲜对话，但在路线上却师法美国，也就是朝鲜必须要放弃发展核武，才能解除对朝鲜的经济制裁，同时还要增加部署萨德系统、恢复美韩联合军演，尹锡悦政策的转向，自然引发朝鲜的不悦，而以文攻武吓来升高朝鲜半岛紧张局势。

在韩国出现一位亲美反朝的总统下，并不符合朝鲜的国家利益。朝鲜失去对美政策的角力杠杆（文在寅）之后，接下来的4月15日太阳节，朝鲜势必会以导弹试射再次升高朝韩的紧张关系。而在美国正在忙于协调俄乌大战之际，朝鲜半岛若再次有事，势必让美国陷于东西两线作战的困境，中国势必将再次扮演协调的角色。

韩朝火车对撞，美国焦头烂额，日本急于正常化，中国渔翁得利，这应该是尹锡悦上台后，东北亚局势的最佳写照。