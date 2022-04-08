台湾疫情：清零VS共存的“投机主义”

来源：风传媒

作者：蔡哲明

台湾行政院长苏贞昌喊出防疫与经济并行的“新台湾模式”，卫福部长陈时中目前却仍坚守“清零策略”，政府未将清零或共存的“战略目标”明订，导致民间社会产生不安恐慌，也凸显了标准不一的“投机主义”。

投机主义（Opportunism）是指一种有意识的策略行为，利用外在形势作为自利肥己，漠视他人处境以及实际规则的投机行为；如同政府上下对清零或共存的各种混淆，不仅缺乏科学根据又前后不一，已是防疫资优生的最坏示范。

总统府回应兼顾防疫与经济的“新台湾模式”成为今年的重要施政目标之一，却对防疫团队对于疫情发展采取清零或共存的公共政策避重就轻，导致双北市长对于防疫措施不够明确提出质疑，却被陈时中以“请来文，我们会一一解答”给四两拨千斤，从清零到共存俨然已无中心思想。陈时中强调以“正常生活”为原则来防疫，却也印证政府防疫政策在清零与共存的“投机主义”，先是用“类普筛”闪过自身的防疫回力镖，也颠覆了用个案“接触史”作检疫的完美里程碑；政府如今游走清零或共存的“投机主义”，自然无法取信社会，恐怕最终导致防疫失能。

清零共存的“投机主义”已掀“防疫之乱”，利用投机作为公共政策，已经凸显防疫策略的昨是今非，也将徒增全体人民的染疫风险。