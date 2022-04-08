法国总统大选逼近 极端力量看涨

来源：法广

作者：安德烈

在距离法国总统第一轮选举只剩三天的时候，多个民调显示，极右翼国民联盟与激进左翼法国不屈服候选人投票意向看涨，而保持领先的现任总统马克龙数日来持续走低。

星期日将举行第一轮投票，法国12位总统候选人周四发起最后冲刺，一直被看好将会在第二轮决斗的现任法国总统马克龙与极右翼国民联盟领袖玛琳娜·勒庞之间的距离明显缩小，而激进的法国不屈服领袖梅郎雄也颇有异军突起的势头。

本届总统大选活动，或因新冠疫情持续引发的疲劳感，或因俄罗斯侵乌战争突然爆发带来的冲击，大大分散了选民对本届总统大选的兴趣，法国民调机构Ipsos执行官Brice Teinturier周二分析，很少见一个总统选举活动能让法国人参与得如此之少。在距离第一轮还有五天的时候，只有75%的人对总统选举表示感兴趣，比2017年少了七个百分点。

分析指出，除种种原因外，问题的关键似乎是极难确定这次选举的利害关系，这与左翼和右翼对立的弱化是相辅相成的。1981年，情况很清楚：与资本主义决裂和转变；1995年，社会分化，应在更布尔乔亚的右派及更社会化的右派之间作出选择；2012年，反对萨科齐和消减他造成的社会压力；2017年，选择另外一种政治方式，终结左右对立。但在2022年，很难确定法国人面临的核心问题，或许人们希望在一个特别残酷的世界中获得更多的保护？另外一个原因或许是，66%的法国人相信马克龙会当选，既然如此，又有何必要特别去关注选举活动？

根据多项民调，两位被看好进入第二轮的候选人---马克龙与玛琳娜·勒庞，之间的差距不断缩小，后者重在基层深耕，很少举行大型竞选会议，而且自始自终瞄准一个议题：购买力。加之乌克兰战争引发的能源和食品紧张，购买力仍然是选民最关心的问题。马克龙的一名顾问承认：“我们看到玛琳娜·勒庞的势头，我们必须保持动员，直到最后一刻，不到最后是不会赢的。”马克龙团队的目标是巩固第一轮的领先优势，避免玛琳娜·勒庞在第一轮领先。

乌克兰危机使得马克龙投入了主要精力，很晚才真正投入竞选，总统与候选人兼于一身的他一直在民调领先，大约26/27%，第二轮胜出。但是，马克龙一度曾保持在30%的高位，三周来，面对极右翼领导人玛琳娜·勒庞，马克龙的领先优势渐渐趋弱，前者目前民调的投票意向为23/24%。

马克龙团队提醒选民不要忘记：“玛琳娜·勒庞走街串巷、口口声声购买力，不开大会开小会，但这并不能深刻改变她的极右本质”。除了马克龙团队，共和党候选人也拿玛琳娜·勒庞亲普京来说事，并指出其在移民问题、在国民身份认同问题上的立场只是改头换面。但是，勒庞汲取了前两次以及她的父亲老勒庞的教训，尽管她的竞选计划在移民和国家机构问题上的“激进”程度一点不让泽穆尔，她一直设法让自己的形象变得光滑圆润。

激进左派候选人梅郎雄，年初投票意向还低于10%，最近几周一路走高，达致16/17%，梅郎雄希望一统包括绿党、社会党、共产党等相对粉末化的左翼力量，发誓进入第二轮，一些政治观察家也不认为绝无可能。梅郎雄的努力没有白费，事实上，仅仅几周，曾在12/14%徘徊的泽穆尔突破后又回落，投票意向曾在13/15%左右右翼共和党的瓦莱里·佩克雷斯崩溃，而梅郎雄一直在挺进。

法国尼斯大学、同时在巴黎政治学院研究的学者Vincent Martigny干脆把马克龙、勒庞、梅郎雄并称“三驾马车”：他援引多项民调分析，乌克兰效应趋弱，马克龙民调走低，部分也应归咎于他忽略竞选。相反，勒庞势头走强，一部分希望赶走马克龙的选民也开始在她身上打赌。这位学者认为，勒庞这次的竞选比2017年稳健，同时成功地窒息了泽穆尔，后者的激烈反而让她显得温和，而且，勒庞很早就明白，主打购买力，同时，成功地擦去了亲普京的形象。

梅郎雄竞选风格一成不变，开始得很早，但在最近几周突然加速，他受益于一个非常有准备的总统竞选机器——法国不屈服，并且趁早打出“有用投票”的旗号。不过，虽然不排除他有进入第二轮的可能性，但由于他在乌克兰问题上的立场修正得太晚，以及不讨左翼温和选民喜欢的小圈子个性，其势头似乎也被减缓了。

总之，第一轮投票还有几十个小时，分析人士不排除第一轮发生意外的可能性，各个候选人都在快马加鞭。

玛琳娜·勒庞担心民调看涨会让她的支持者放松，她在唯一一座极右翼主政的10万人城市Perpignan疾呼：“总统大选，不能弃权！”

瓦莱里·佩克雷斯在里昂最后一场竞选大会上说：支持共和党的选民行动起来，让民调的预测落空！

马克龙第一轮的最后一场大会将在巴黎15区凡尔赛门会展中心举行，这是他2017年第一轮大选前夜竞选造势的地方。