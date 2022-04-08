李家超或成唯一香港行政长官候选人？

来源：香港01“01观点”

香港政务司司长李家超周三（6日）正式宣布辞职，并表达有意参选行政长官。他在辞职发言一一感谢曾经共事的各公务员同事，并表示目前将展开辞职前休假，及后会尽快交代下一步工作。翌日李家超委任立法会前秘书长吴文华、信和集团副主席黄永光和全国政协委员陈清霞为选举代理人。

随着李家超宣布辞职参选，第六届行政长官选举的发展逐渐明朗化，似乎没有其他有份量的人物将会出选。例如早前盛传为热门人选的财政司司长陈茂波便表示祝愿李家超一切顺利，建制派多个重量级人物皆开腔支持李家超。全国侨联副主席卢文端向《香港01》表示，香港仍在抗击疫情，选举时间上也较仓卒，一人参选入闸的模式最合适香港形势。可以预期，李家超将成为唯一取得足够提名的候选人。

“一人模式”属意料之内

毋庸讳言，本届特首选举的气氛未如上届林郑月娥和曾俊华对垒时那样炽热，有市民甚至讽刺不如直接委任新一届特首。但香港经历2019年的反修例运动以及长达两年多的新冠疫情，中央以稳定压倒一切的方针，属意仅一名候选人“入闸”，其实也可以说是在意料之内。加上过去几年的争斗不只是民主派与建制派之间，连建制派内部也出现冷嘲热讽，对于香港的管治毫无建树。所以在中央的角度，这一届的选举自不然是应止戈为武，切法凝聚社会的建设力量，甚至重塑往后五年的政治环境。

再者，目前香港当务之急是控制疫情，同时要推动全面改革，各项民生政策路线可谓已经再无路线之争。早前港澳办主任夏宝龙提出的“五个善于”，以及为香港未来勾画出的“四个方向”，包括解决房屋和告别劏房、笼屋等，香港未来五年的施政日程早已是写在墙上。甚至行政长官林郑月娥也强调政府政策具有很高的延续性。从这个角度看，中央的重视或许不是入闸的人数多寡，而是候选人必须是推动及执行改革。

本届特首选举的特殊性

然而，既说“一人模式”有当前局势的特殊性，那就代表这不必然是香港特首选举以后的形式。 2014年全国人大常委会通过的“八三一决定”中，香港特首选举便是由提名委员会按民主程序提名，产生二至三名行政长官候选人，意味二至三人竞争也是中央所能同意及接受的选举模式。问题在于香港当前的特殊形势会否改变，以致在下一届特首选举的时候，有足够的条件重现选举竞争。

尤其是回归以来香港实行有竞争的选举，不少市民虽然无缘参与选出特首，也或许已习惯了有多于一名候选人竞逐特首之职。来届政府因而更有责任制造出有利的政治和社会环境，让“一人模式”成为一次例外。更进一步而言，《基本法》第45条订明香港按照实际情况和循序渐进的原则落实普选特首的愿景，故此在《香港国安法》落实后及选举制度修订后的新时代，特区政府更应该透过改善施政、制造客观环境，重建中央对香港民主发展的信心。

由是观之，即使未来特首是在“一人模式”下以无竞争当选，但他面对的挑战其实是比以往各任特首的更重大。