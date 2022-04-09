香港新政府面临多项难关 邀民生经济人才加入有助管治

来源：香港01

作者：郑宝生

李家超辞任香港政务司司长获批，正式宣布参选特首，今日（9日）下午举行网上记者会。李家超是特首选举的唯一候选人，已无悬念，但警队出身的李家超一直被指不熟悉经济、民生事务，需要一个集合多方面专才的班子辅助施政。

特区踏入回归25周年，香港的房屋、贫穷问题有待新一届政府解决。有意见认为，政府可对外邀请民生、经济相关人才加入政府，为破解深层次矛盾加添助力。

回归25年 香港面临多项挑战

过去25年，香港面临多项挑战，贫富悬殊、土地房屋问题一直是未能解决的难题，近年更有国家安全的考虑。经济方面，邻近地区近年急速发展，香港常被指进度缓慢，缺乏新的增长点。再加上人口老化、医疗福利压力增加，新冠肺炎疫情又有可能重临，未来特区政府有很多难关要闯。

政界几可肯定，李家超将会成为新一届行政长官。然而，李家超长期担任警队及保安局岗位，难免有人认为他欠缺民生经济方面的经验。新民党主席叶刘淑仪接受传媒访问时就表示，政府管治是讲求团队，建议可找财经、金融等不同范畴的人士加入政府，或招揽这些人士加入行政会议，为政策提供意见。

宜治安、民生、经济 三方面考虑人手

现在距离新一届政府上场还有不足3个月，有意见认为，新任特首可以从香港面临的难题着手，对外寻找相关人才协助。政界人士表示，可从治安、民生及经济三大方面考虑，招揽外部专才提供意见及协助管治。而由于李家超出身警队，对治安方面尤其熟识，因此外部人才的焦点可放在民生、经济两大方面。

朱兆麟：吸纳外部人才有助施政

全国港澳研究会会员、香港可持续发展研究中心创办人朱兆麟认同，政府可找寻外部专才，以应对上述三大范畴。他表示，政府面对多个问题需要解决，而社会各界包括商界、政党、智库等，其实有很多相关人才，新政府能够吸纳他们的话，相信有助施政。

朱兆麟曾在《01开讲》撰文，提倡应加问责官员及公务员体系人才流转，另外亦可开放更多涉及专门知识的部门，例如环境局、创新及科技局，将部份主管职位人选扩至非公务员，从而吸纳更多专才。此外，他亦提出官员和公务员应建立跨部门、跨地域、跨领域的思维，加强部门合作，以至与内地优势互补等，加快解决社会积聚的问题。

外国政府组班需时1个多月

今次是完善选举制度后的第一次特首选举，而且遇上第五波疫情，新政府的管治能力将会受到外界关注。朱兆麟表示，现届政府面对严重疫情，已努力不懈采取多方面措施，控制疫情之余尽量维持民生、经济，他希望来届政府在疫情稍退之后能加把劲，处理治安、民生和经济问题。

李家超今日下午2时半举行网上记者会，交代政纲理念，社会密切关注他对经济、民生问题的看法，以至如何带领香港重新出发，修补撕裂。