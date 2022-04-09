俄乌战况令美国心雄 警惕亚太代理人战争

来源：香港明报社评

美国众议院议长佩洛西前日冠病测试阳性，令其亚洲之行要押后。这一消息在她有意访台的消息曝光数小时后公布，令人揣测背后有中美博弈的影子。综合近期美方的涉台言行及其亚太地区的举动，乃至北约全球化的动向，可见俄乌战事的胶着，似乎增强了美国全球战略的信心，觉得自己有同时应付欧亚两场危机的能力，有在中国周边操弄“代理人战争”之势，随着国会中期选举的临近，美国在台海、南中国海、东海等周边地区生事的危险与日俱增。

美中期选举临近 台海将危机四伏

在美国政坛法律地位排第三的佩洛西（Nancy Pelosi），据报计划在访日之后，周日（10日）到访台湾。当日为美国的“台湾关系法”立法43周年，佩洛西此行，是彰显美国国会对台支持。这将是美国国会众议院议长25年来首次访台，1997年，时任众议院议长金里奇（Newt Gingrich）曾经访台，但他与时任总统克林顿分属不同政党，那次访问被视作美国党争的延续，而佩洛西与现任总统拜登均为民主党人，她的访台计划，既有中期选举的国内政治考量，亦是美国藉“台湾牌”挑衅中国大陆的最新一步。

对于佩洛西计划访台，北京十分重视，外交部、国台办分别出言警告，外长王毅更在同法国总统外事顾问通电话时，专就此事表达“严正立场”，称佩洛西此行“将对外发出极其危险的政治信号”，警告如果美方一意孤行，“中方必将作出坚决反应”。在佩洛西确诊消息公布后，驻美大使秦刚仍与美方交涉，要求取消其访台计划。

佩洛西巧合感染，暂时消弭了台海一场重大危机。但美国中期选举将至，未来数月台海仍危机四伏。北京一直宣称，台湾问题是中美关系最敏感、最核心、最关键的基石性问题，但美国长期在这一问题上采取“切香肠”策略，逐步逼近大陆底线。就在佩洛西访台消息传出前，美国批准对台出售总额9500万美元的军事技术及相关设备，主要是“爱国者”防空导弹系统的训练、支援服务。从2009年至今，美国已经累计对台军售逾300亿美元。

愈来愈多的美国官员近期将台湾与乌克兰相提并论，在众议院的一场听证会上，美国财长耶伦在被问到若台湾遭“威胁”，美国是否会采取类似对俄罗斯的制裁行动时称，“当然……你们不应该怀疑我们在其他情况下采取同样行动的能力和决心”。美海军太平洋舰队司令帕帕罗（Samuel Paparo），在一场公开座谈会上声称，“毫无疑问，中国正在关注乌克兰的局势记笔记，并从中学习”，所以美国支持台湾强化自卫能力的承诺不能松懈。

台湾问题之于中美的意义截然不同，对中国大陆来说，事关领土主权核心利益，不容有失；对美国则仅是第一岛链的一环，虽重要却非致命。因此，美方近期操弄台湾牌，逐步挑战大陆底线，甚至挑动北京出手，颇有“攻其必救”的意味。乌克兰战争，美国不用落场，就削弱了俄罗斯国力，获益极大。华府很可能食髓知味，在台海复制乌战模式，美国出钱、台湾出人，让大陆出血，把中国大陆也打成第二个俄罗斯，以此打断中国大陆现代化进程，维持美国的世界霸权。

美双拳打击中俄 欲台海复制乌战

值得关注的是，美国对于中国大陆在俄乌战争立场的批评，近期出现微妙变化，从战事初起时呼吁中方谴责俄方、离间中俄关系，变为近期逐渐将中俄捆绑谴责，营造“邪恶轴心”舆论，将乌战与台湾联系起来。这种变化，或是由于俄军在乌克兰战事陷入困境，令美国政治精英从阿富汗溃败的沮丧中，重新激发政治雄心，傲慢地认为美国能在欧亚同时应对中俄两大劲敌，遂由以往对中俄一打一拉、各个击破的策略，调整为双拳出击、一体打击，这也是美国在中国大陆周边的亚太地区近期动作频频的原因。

除台湾之外，中国大陆周边还有东海、南中国海、朝鲜半岛等热点，可为美方策动“代理人战争”所利用。拜登上月邀约的与东盟（亚细安）领袖峰会虽未开成，但白宫亚太事务协调官坎贝尔近日声称，每个月都与东盟各国大使交流，仍希望峰会春天能够开成；距离菲律宾的总统大选还有不足一个月，昨日结束的菲律宾与美国联合军演，规模有史以来最大，菲新总统上台后，南中国海会否再生波澜，引人瞩目；北约组织在东扩后，启动了全球化步伐，本周首度邀请澳、纽、日、韩4国出席外长会议，明显剑指中国；而澳英美安全伙伴（AUKUS）周二宣布，将联手研发高超音速导弹；韩国新总统亦宣布，有意加入美日印澳四方对话（QUAD）机制；美国更有意筹组的“印太经济架构”（IPEF），另起炉灶，取代中国申请加入的“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”（CPTPP），在经济上围堵中国。所以，未来一段时间的亚太地区，料将险象环生，身处其中的香港，要准备好迎接可能的惊涛骇浪。