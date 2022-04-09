总统级危机 防疫还要分蓝绿？

来源：台湾《联合报》

台湾总统府证实，总统蔡英文的家人确诊，基于国安考量，蔡总统将在官邸隔离10天，再加上七天的自主健康管理至4月21日。元首若染疫将形同“另类斩首”，不仅蔡英文要加强防疫措施，国安从今起必须进入“元首级防疫”等级，一旦出现漏洞，可能酿成国安危机。

两天前，蔡英文才在官邸邀集副总统赖清德、行政院长苏贞昌、桃园市长郑文灿、高雄市长陈其迈、疫情指挥中心指挥官陈时中、专家諮询小组召集人张上淳、疾管署长周志浩等人召集防疫会议。

由于与会人士“绿油油”，灾情严重的台北市长柯文哲、新北市长侯友宜皆未受邀，被各界抨击防疫还分蓝绿，“到底是疫情会议，还是选情会议”？总统府发言人张惇涵反驳，“只有心中有政治、有选举的人，才会开口闭口都是政治跟选举，政治口水对防疫一点帮助都没有”。

不过，对照如今疫情危机直逼总统府而来，无疑是一大讽刺，更加证明病毒不分蓝绿，外界质疑并非无的放矢。

疑似接触确诊者的蔡英文采取官邸隔离加自主健康管理，至于接触蔡英文的赖清德和苏贞昌已宣布七天自我健康监测。自主健康管理者必须在家七天，不可外出上课、上班、也不可聚会聚餐；自我健康监测者则要避免参加大型活动、外出用餐。

蔡英文、赖清德、苏贞昌等府院三巨头近期活动必须自我管控，还有许多官员、专家受影响，公务运作即使不停摆，但必受到局限。特别是总统若染疫非同小可，非总统不得召开的国安会议可能要改采视讯会议等替代方案，是否影响总统指令执行成效？这段期间若国际、两岸局势升温，总统该如何因应？

此外，蔡英文还有另一个身份是民进党主席，这段期间曾主持民进党中常会，接触过的中常委、立委、县市长，这些人早已在全台各地趴趴走，影响面恐怕更大，所有可能接触者是否都要自我健康监测？

总统健康受全民关注，蔡英文总统近期的行程、接触对象，几乎都是重要政府官员、党政要员，府方应尽量公开透明，让后续防疫可以按图索骥；国外元首染疫早有前例，对于元首级防疫措施，指挥中心应建立一套明确SOP，以安民心。

这次疫情升温也是一大警讯，防疫必须一视同仁勿双标。如果连总统府都可能被病毒入侵、如果连总统都有染疫危机，一般平民百姓该如何自处？病毒无恐不入，除了对当前“清零”或“共存”政策将是一大省思；正因染疫不分蓝绿、中鏢不分权位高低，防疫必须视同作战、不分朝野，从平民到总统都齐心加入防疫行列，务实谦卑面对疫情，才有可能打赢这场“战疫”。



