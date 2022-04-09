避战谋和 安度地缘政治地震期

来源：台湾《中国时报》社论

俄乌谈判初现曙光之际，突然爆出的“布查屠杀疑云”，令之前所有的努力付之一炬。欧盟宣布对俄罗斯实行新一轮经济和外交制裁，乌克兰总统泽伦斯基的立场更是急转直下，改口称准备好加入北约。乌克兰情势的一波三折，恰是证明“新冷战”的威胁绝非一朝一夕，或仅凭单方面善意就可消除。面对全球地缘政治的高危期，台湾准备好了吗？

佩洛西拋出震撼弹

很显然，台湾没有做好准备。以美国第3号政治领袖、众议院议长佩洛西访台消息为例，日本媒体抢先曝光后，蔡政府一律低调回应，绿营政媒两界却已经开始欢欣鼓舞，全然不顾中国大陆外交部端出“四个严重”、“后果自负”等严厉警告。当然，深化美台互信关系是台湾跨越朝野的共识，但这绝不能以牺牲台湾自身安全和全民利益为代价。

犹记得两年前特朗普政府高官阿札尔、柯拉克乘坐美政府专机在一个月内连续来台，蔡政府展开最热烈拥抱，但最终换来了什么？除了饱受争议的莱猪进口，就是对岸一波前所未有的军事施压，“兵凶战危”4个字更是被首度用以形容最近30年来的台海情势。正是那次美中在台海经历高度紧绷之后，才有了美参谋首长联席会议主席密利透过秘密管道两次向北京澄清立场，也有了后来美驻联合国大使克拉芙特访台临时喊卡的尴尬结果。

如今白宫虽易主为拜登，但台海情势的脚本完全没有改变。如果说去年多个美方国会议员访台，还可以解释为美方支援台湾防疫等非政治或人道考量，那么今年3月初国会资深议员以及此次佩洛西访台，则更具有政治性和战略抗中的意涵。更何况，中国大陆国家主席习近平要求拜登在对一中政策“不要耍两面派”的警告声还余音绕梁，佩洛西访台引发的政治乃至经济后座力，蔡政府以及台湾社会各界恐都需充分预估。所幸，佩洛西因为确诊冠病暂缓亚洲行。

说到底，台湾注定要在世界地缘政治剧烈变动的“新周期”刚刚启动之初，尽快做出正确、明智的选择。这时候，最重要的是要认清这个“新周期”的本质是：以美国、中国大陆为首的两股力量，以“脱钩／反脱钩”为主要手段，以“遏止／深化”东升西降趋势为最终目标，在多个东西板块交界处展开的政治、经济、舆论、军事全方位博弈。而乌克兰和台海都处于“板块交界处”。

两岸决策者别上当

“东升西降”虽出自中共官方话语，自提出后也伴随不小争议，但从此次各国对俄乌战争的表态来看，的确显现出这个趋势。排除美国在东亚的盟友日、韩以及“准盟友”台湾，几乎整个广义的“东方”都对俄乌战争展现出独立的立场，与欧美保持距离。这里面既有北京外交的穿针引线，但更多还是基于“国家利益至上”思维的理性决策，而非意识形态的选边站。

换言之，“东升西降”之实质并非是意识形态或国际规则的转变，而是实实在在的全球经济实力与利益重心的转移，这才是欧美深感焦虑不安的关键。以东亚国家为主体的RCEP经济圈，已占据全球GDP总量的30%以上，高于北美自贸区的27%和欧盟的18%，若维持现有发展态势，欧美或将遭遇“失落的21世纪”。因此，正如美方官员和智库明白地表示，西方阵营在乌克兰危机发生后对俄联合制裁，就是对大陆武统台湾的警告。将东西方地缘政治冲突上升为军事冲突，进而采取“经济脱钩”的全面制裁打断“东升西降”进程，以美国为核心的西方阵营，正试图以自己不出一兵一卒的代价，最终达到世界经济重心与利益的“再平衡”。

普鲁士军事理论家克劳塞维兹曾得出“战争是政治的延续”的经典论断，国共内战亦有“三分军事、七分政治”之说贯穿始终。在民进党连续多年操作抗中的氛围下，以沟通求和平、以共识求互信似乎早已被贴上不堪的标签，人人言战、全民备战正在上升为台湾社会的政治正确。殊不知，沟通与共识才是政治的精髓所在，“避战谋和”是台湾安然度过地缘政治“地震期”的唯一选择，俄乌战争脚本已经泄露天机，两岸决策者都不应上当。