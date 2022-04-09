美国对中国贸易政策面临转折

来源：台湾《经济日报》社论

美国与中国的经贸关系，长久以来受限于特朗普对价值达3700亿美元的中国产品征收7.5%至25%的惩罚性关税，贸易战持续中。但近来有微妙的转变，美国贸易代表办公室声明，豁免对352项从中国进口商品的关税；贸易代表戴琪3月30日在听证会中坦承，特朗普时期对中国加征关税的策略，对于中国政策几无影响，也没有效果。这是否透露“特规拜随”的贸易政策面临转折，有待观察。

按照2020年1月所签署的贸易协议，中方应该在过去两年购买总共5024亿美元的美国货，但最后中方购买了2888亿美元，只完成了57%。这意味着中国平均每年购买1444亿美元，甚至没有达到2017年的采购水平。

戴琪表示，不能继续这样的作法，但是她强调：“我们持续敞开与中国对话的大门…但我们也必须承认这项协议的局限性，不再执着以往汲汲于改变中国行为的模式”，她强调，与其施压中国改变“不公平”贸易行为，还不如将政策转为鼓励国内生产，更加有助经济发展。

这是官方首度透露，美国正在重新检讨特朗普时期对中国设下的惩罚性关税，但是否会全面废除，还要看多重因素的决定。赞成废除这派主张，对中国进口货设下高关税，可能会使美国目前的高通膨率恶化，也意味着美国进口商、制造商和最终的消费者，面临更高的成本，损害美国制造业在全球市场的竞争力。

这不仅是贸易代表署的看法，更是财政部长叶伦的意见：降低关税将产生“抑制通膨”的效果，而调整对华关税将有助于缓解通膨压力。

美国目前正承受前所未见的高通膨，2月物价上涨7.9%，是40年来最高点。俄乌战争爆发，更导致3月原油价格破纪录， CPI可能升破9%。联准会手中只有升息政策工具可用，预估今年就要升息10码，升息过于激进必冲击经济，拜登需要尽一切努力防止通膨，手段之一就是降低中国进口关税。

但是这样做会遭遇政治上的反对；美中关系至今还没有走上正轨，美国仍然视中国为主要的战略对手，尤其期中选举将至，共和党会以此为理由，指控拜登政府对中国软弱。

另一方面，乌克兰战争让美国的战略重心重新放到欧洲，而经济战的对象也转到了俄罗斯，但并没有因此而放过北京，美国一再警告不得协助俄罗斯，否则将面临次级经济制裁，在这个紧张气氛之下，很难推翻特朗普的惩罚性关税，除非中方主动提供协助来制裁俄国。

现在看来，拜登正在调整对付北京的策略，美中之间的经贸关系，不再奠基在逆差之上，而是奠基在战略竞争，尤其是高科技的竞争之上；所以拜登政府的经贸战略，不是逼中国要多买美国货，减少逆差，而是防止敏感科技流入中国。美国建构中的“印太经济架构”，目的在电子商务、5G网路、供应链、基础建设合作等方面，与印太经济伙伴合作，希望用来取代由中国主导的区域全面经济伙伴协定（RCEP），并填补不能加入CPTPP所留下的缺口。

戴琪5日访问新加坡时也说，美国要的是与印太国家重新结盟，并寻求重新调整与中国的经贸关系，解决供应链等问题，而不是寻求与中国间的贸易“离婚”，换句话说，美中经济脱钩已不可能。

在过去一年，一直在评估对华经贸政策的拜登政府，现已逐渐形成其对华经贸政策的整体框架，戴琪所揭櫫的政策，包括施压中国改变“不公平”贸易行为是没用的，将减少逆差转为防止高科技流入等，拜登政府对中国大陆经贸政策的转折，值得台湾重视。