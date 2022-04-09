佩洛西传闻访台 认知作战圈套？

来源：台湾《联合报》

美国众议院议长佩洛西原先预定出访亚洲，其行程规划原先将先行访问日本，然后再至韩国；但周三晚上经过日本媒体富士新闻台独家报道指出，佩洛西将调整行程取消访问韩国，并且改为出访台湾，以便在台北参加台湾关系法43周年相关纪念活动。

消息传出后，立即引起各方密切关注，但媒体向佩洛西幕僚查证时，其部属以安全理由拒绝说明具体行程详情，因此中国大陆方面立即对此提出强烈反应，太平洋两岸俨然是风起云涌，北京与华盛顿又将为此事陷入关系紧张状态。

消息传到台北后，各个政治阵营与派系对佩洛西来访评价落差甚大，但就台北政坛当前极化如此严重，此种现象并不令人意外。但在各方观察后续发展时，结果峰回路转在台北时间周四晚上，佩洛西办公室主管透过社交媒体透露，佩洛西因为染疫必须隔离，因此出访行程显然就将因此搁置。

针对前述状况变化，台北与北京政坛大概都因此洗了个三温暖，但在新闻幕后，吾人必须注意某些外交症候，或许才能更深入解读出此事背后所显现之各项玄机。

首先吾人必须指出，美国官方从头到尾并未证实过，佩洛西将如日本媒体所报道内容，取消出访韩国而改为访问台湾，因此在评估此事外交效应以及后续状况发生变化时，必须对其真实性保持相当程度怀疑，不可武断认定日本媒体报道确为事实。

其次就必须指出，美国身为大国强权，佩洛西身为众议院议长位高权重，假若要出访盟友，出访对象可以在动身前夕最后时刻更动，显然是不符外交基本风范。特别对于韩国来说，到访行程临时变卦，对韩国态度若是如此轻忽，真是让人情何以堪，华盛顿办理外交应当不致于如此鲁莽草率。

再者就要质疑若佩洛西原先就打算要出访台北，参与相关纪念活动，相关行程与庶务安排，必然要透过美国在台协会与台外交官员相互协调，特别是涉及安全维护作业，更是要在事前就妥善安排，以佩洛西地位来说，绝对不可能对此打折；因此在启程前来个即兴更动行程，衡情论理机会恐怕不高。

此外当佩洛西取消行程后，中国大陆方面必然会有人认为出言恫吓产生效用，透过释放狠话，迫使佩洛西以感染疫情为由，替本身取消出访台北找个台阶下。假若北京真是如此认定，恐怕就是没有细读与思考整个事情发展来龙去脉，而是任由本身情绪随着日本媒体起舞，未能透过外交管道查证真伪，就贸然对外表态，最后只会让本身开心，陷于自我催眠，认为佩洛西会因大陆放话就退缩取消行程。

美国与中国大陆具有正式外交关系，北京必须思考，当日本媒体报道此事后，华盛顿派驻北京外交使节，对此是否通报过其外交官员，双方对于此等事件，沟通管道是否畅通无阻，北京能够迅速查证此事真伪。诚然华盛顿与北京各有立场，双方互动往来抗议不断，但对比将对方蒙在鼓里，对于查证讯息相应不理，哪种状况比较严重，北京应当有所拿捏。

反过来说，台北方面亦须思考，假若在日本媒体报道前，外交官员并未被事先告知此事，岂非对美外交管道资讯通达传报亦欠畅通？外交应对往来，最让人担心就是被人排挤在外不被告知重要讯息，特别是媒体报道佩洛西将改变行程突然来访时，台北能否立即找到门道，确认此项讯息真伪，然后做出适当安排与应对。

最后还是忍不住要提醒，假若此事真是个日本媒体报道乌龙事件，但又恰好遇到佩洛西感染疫情，让整个传闻如此曲折变化，这才真是个照妖镜。但从大陆公众人物与外交发言人对此强势发言出言恫吓，台北政坛许多声称能够掌握内线讯息者对此积极回应，吾人或许真要问，两岸是否确实透过外交管道查证过此事？

美国身为大国强权，假若政要出访行程要靠日本媒体事先放话测试各方反应，确实是违反常理；华盛顿与台北政坛人物都热衷于指控他人对其进行认知作战，经常责难潜在敌手释放假消息误导社会群众，但是随着日本媒体起舞，美国官方从未证实佩洛西将出访台北，请问到底是否要思考反省那是认知作战圈套呢？

作者：张竞 台湾中华战略学会研究员