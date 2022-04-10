“新台湾模式”先示范防疫双标

来源：台湾《联合报》

联合报社论

台湾行政院长苏贞昌才说台湾防疫世界第一，马上就传出疫情烧进总统府，蔡英文因家人确诊必须居家隔离，让苏贞昌自我感觉良好的防疫大内宣显得格外讽刺。又由于官邸刚举行完“总统级防疫会议”，确定“重症清零，轻症有效管理”的“新台湾模式”，与会的副总统赖清德、苏贞昌与指挥中心指挥官陈时中等接触者，原应自我健康监测，却很快就解除监测。“新台湾模式”上路，首先示范防疫双标。

病毒不会分蓝绿，但蔡政府的防疫政治会分蓝绿，总统防疫会议被讥为“讨论选举，不是讨论疫情”，整个防疫对策充满浓浓政治味。而“新台湾模式”到底比其他地方的防疫高明在那里？疾管单位其实说不清楚，也让地方政府松紧不一，各行其是。尤其指挥中心避谈“与病毒共存”，只强调“减灾”，因为“减灾”是蔡英文钦定方向，可以彰显政府能有效管理，不用“与病毒共存”，表面理由是民众会松懈心防，其实是不愿承认台湾严控的清零政策失败，会危及陈时中的政治前程。所以陈时中承认“清零已不可能”，就是不愿松口“与病毒共存”。

两年多来，陈时中牢牢掌控记者会发言权，将自己形塑为防疫干才，逐步垫高自己的政治行情。陈时中在勤跑的政治场上，透露疾管署副署长罗一钧忙得没空洗衣服的“秘辛”，恰恰说明陈时中的防疫光环，是踩在多少防疫人员辛勤血汗上的成果，而“基层忙防疫，长官忙跑摊”，更是“将帅无能，累死三军”的写照。

更大的问题是政治防疫双标，不但缺乏逻辑，也会错失有效管控的良机。从去年官方避谈诺富特破口，反而公开强调万华是破口，就已说明蔡政府防疫的政治考量，廻避绿营执政县市长可能失政，想尽办法要挑蓝营执政县市长的违失。当中央无法提升普筛量能，就避谈普筛作为，甚至追究彰化普筛责任；等到基隆疫情上升，陈时中就发明“类普筛”模式援助基隆。但“类普筛”赶不上疫情发展速度，反倒让民众从抢口罩、抢疫苗进而变成抢快筛试剂。民众要问的是，当全世界开始防疫松绑时，为何台湾人要过得这么辛苦？

其实年初蔡政府考量到经济发展与贸易需要，酝酿采行开放边境的防疫准备，但拒绝放宽边境与放松居隔天数最力的就是陈时中，因为一旦放松，必然造成确诊数上升，也会波及到他参选的进程安排。陈时中期待能以“功成身退”的形象华丽转身，为自己的政治行情加码，只是人算不如天算，病毒不会配合陈时中的政治盘算，疫情更不会配合他的参选时程。陈时中政治考量越多，越容易在防疫政策上进退失据，反而可能成为他未来参选时引爆的地雷。

从与蔡英文开会官员不必自我健康监测的做法看来，指挥中心要求“接触者的接触者”必须自我健康监测三到七天，显然是“欺负老百姓”。不过，“下民易虐，上天难欺”，陈时中可以喝红酒唱歌没事，柯文哲不戴口罩就要遭罚；防疫看颜色，管民不管官，怎么也难让人信服。

专家早就呼吁，防疫松绑是必然趋势，但一定要提升疫苗覆盖率和备妥抗病毒药物，否则轻症难有效管理，重症也不可能清零，更别说要“共存”或“减灾”了。但陈时中拖那么久，还无法让台湾做好准备。陈时中如果不能回到专业，务实地面对防疫新情势，镇日只会拿政治话术来糊弄，只怕连“减灾”都做不到，将如何顺利走上选举路？这才是陈时中当前的最大危机。