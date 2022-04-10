施政以结果为目标 须体现于李家超政纲

来源：明报

明报社评

原政务司长李家超宣布竞逐下任香港行政长官，谈及未来管治三方向，包括施政以结果为目标、提升香港竞争力、为发展奠定稳固基石。国际形势剧变，香港百病丛生，若要由治及兴，克服内忧外患，必须进取求变，大破大立。特区政府施政，长期以来一大问题是官僚僵化，空谈愿景，按章办事，得过且过。施政以目标结果为本，是改革庸碌风气、推动良政善治重要一步，惟目标必须定得高，才能形成压力，倒逼政府积极作为。施政要令市民有获得感，取决于能否解民之忧。公屋轮候时间何时才能缩短至三年、医患比例何时能够显著改善等，都是市民关切所在，期待李家超日后发表的政纲，可以作出强而有力回应，目标承诺愈具体愈好。

李家超参选宣言

管治改革成重点

李家超上周表达参选意向，政商界重量级人士纷表支持，下任特首谁属呼之欲出。昨天李家超发表竞选宣言，形容过去两年多香港经历由乱及治，未来5年是香港由治及兴关键时刻，参选目的是给予市民一个会干事、敢担当、能够做出成绩的政府，让市民受惠并有获得感。记者提问环节中，李家超回应了有关“中央钦点”、“是否强硬派”等问题。他强调与中央沟通符合香港整体利益，中央亦非常考虑港方意见，当中带出的信息，是中央与香港利益一致非对立。另外，他提到政府面对不同问题，要用不同手段，言下之意是施政有软有硬，不能以一个标签概括。中美博弈激烈，香港经历反修例风暴，中央强调国家安全，首重香港社会稳定，爱国者治港是政治大前提，不管谁任特首都不可能偏离。李家超表示将本着诚意，在爱国者治港原则下，积极与市民互动，实际效果如何，需要拭目以待。

李家超的竞选宣言不算很长，并无详细触及具体政策主张，但仍可从中一窥其施政理念，当中最受关注的是他提出施政管治3方向，一是“以结果为目标”解决问题、二是全面提升香港竞争力、三是为香港发展奠定稳固基石。“3方向”第一点涉及政府管治改革，第二点涉及如何促进发展，第三点则是守护法治维持稳定。

香港社会深层次矛盾严重，居住、医疗、安老等问题亟待解决，政府多年来常强调土地房屋问题是“重中之重”，矢言改善，现实却是问题不断恶化，公屋轮候时间愈来愈长，上楼平均要等超过6年；医疗安老服务的缺失与不足，更在第五波疫情表露无遗。香港民生不断恶化，除了既得利益作梗、昔日议会拉布斗争外，政府管治不力，明显也是问题所在。官僚精英养尊处优，平常做事不求有功但求无过，就连现任特首林郑月娥亦慨叹，“想干事”的人不够。政府部门做事讲程序，实际却异化成为官僚畏事避难、各家自扫门前雪藉口，每次出乱子，总是规章制度的错，官僚按章办事毋须承担责任。特区推动良政善治，需要的不仅是决策局架构重组，还要改革管治文化和做事模式。

施政为民，以结果为目标，乃是理所当然，这不等于不讲程序，可是当规矩异化成为做事障碍，就要大刀阔斧处理。单是说一句“施政以结果为目标”，不足以改变根深柢固积弊。李家超以香港内地磋商通关为例，解释如何透过换位思考及求同存异，争取实现目标，可以是一个方法，无论如何，作为特首参选人，李家超需要将结果为目标的理念，反映在政纲之上，贯彻于施政之中。

以土地房屋政策为例，以往政府虽有定下一些工作指标，诸如10年目标建屋量、轮候公屋3年上楼等，然而市民需要见到的是居住问题真正改善，不是一个不知能否切实做到的中长期建屋量；一个未知何时才能实现的目标，严格来说只是口号或愿景。李家超的政纲，应该就何时做到“公屋3年上楼”，定下一个明确、严格兼有难度的时间表，唯有这样才能倒逼决策官员和执行部门加快步伐，设法解决问题，而不是“做得几多得几多”；倘若日后目标不达，各方亦能够有一个问责标准。

房屋问题须定时间表

倒逼求进目标要严格

李家超表示，变革非为变而变，好的倡议和做法会保留，“北部都会区”是一例。如何将“北都区”由愿景化为现实， 是下届政府重要工作，李家超的政纲，需要在这方面多作具体着墨，体现结果为目标的施政理念。香港平均每千人口只有2名医生，比新加坡的2.4人要低。如何解决医护人手不足，李家超政纲不仅要有一个说法，更应该提出具体目标及时间表，例如人均医生比例何时能够追上新加坡现水平。

竞选政纲就是开政治期票，民粹政客抛出的是空中楼阁，庸碌避事政客抛出的是模棱两可主张。有为从政者所开的期票，应该清晰明确、积极进取、虽有实践难度但并非不可能。当然，谋事在人，成事在天，外围变幻非香港能改变，但控制范围之内的事情，就要设法做好。李家超谈到提升香港竞争力，融入国家发展大局、参与大湾区建设，是香港必须致力方向；如何挽留吸引四方人才、鼓励各地大企业继续以香港为地区总部，同样需要积极努力，期望李家超的政纲，能为未来香港找到出路。