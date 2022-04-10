马克龙抢占中间高地 难阻法国“向右转”

来源：明报

这届法国大选不但有可能重演马克龙与马林勒庞的对决，更再次见证传统左右两大党的衰颓。这点反映自2017年大选以来的旧政党体系洗牌尚未完结，马克龙抢占中间位置，尝试打破既有左、右掣肘，但反而促进相对激进的政治光谱两翼抬头，尤其是极右有走入政治主流之势。有研究法国政治的学者直言，法国社会比五年前更分裂，尤其是对政治领袖的不信任有增无减。

中右派的共和党（及其前身政党）和中左派的社会党是法国传统政治上的两大党，截至2017年大选前，都是由两党政客轮流执政。但在2017年大选，奥朗德政府民望低迷拖累社会党选情，共和党总统候选人菲永则卷入丑闻而提前出局，造就马克龙抢占中间路线上位。共和党和社会党尽管在地方选举保持一定战力，但在全国政坛未有起色，这次大选两党候选人也难望出线。

学者：向心政治未挽民众信任

香港浸会大学政治及国际关系学系系主任科莱（Alistair Cole）向本报指出，法国社会过去5年变得更为分裂，但真正的破裂发生于2017年大选，旧政党体系受到重创后，“左右体制两极竞争的逻辑被‘向心’（centripetal）逻辑所取代，即马克龙占据‘民粹民族主义右派’与不屈法国（注：由梅朗雄领导的极左势力）之间的重心（center of gravity）位置”。科莱指马克龙藉此策略吸引从前的对手支持自己的中间立场，但与此同时，一方面是顶层（马克龙）不信任“旧世界”（指传统政坛）的代表，另一方面是民众不信任由上而下的管理方式，2018年的黄背心示威是这股潜藏不满的象征性例子。

政界传媒右倾 无损左翼价值观

马克龙占据中间主流，政治光谱的两侧由极右和极左势力接收，马林勒庞和梅朗雄有望重演2017年大选的不俗表现，但对比支持度下，还是可以看到法国政治气候继续向右转移，泽穆尔一度抬头，曾被视为极右边缘人物的马林勒庞成功走入主流，便是例子。即使是主打中间路线的马克龙，任内部分涉及安全范畴的政策，也被质疑是为了讨好右翼选民。

格勒诺布尔政治学院政治科学系荣休教授布列雄（Pierre Bréchon）提醒，法国政治阶级和传媒向右转，但不一定也带动民众跟随。他向《基督教科学箴言报》指出，诸如性别薪酬平权和社会平等之类的左翼价值观依然稳定，但价值观不一定转化成选票。