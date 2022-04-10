李家超参选宣言　显示与林郑三大不同

来源：香港01

作者：文维广

李家超昨日（9日）正式宣布参选下任特首，举行网上记者会交代三大方向，即以结果为目标、加强香港竞争力，以及奠定香港发展基石。有竞选办中人说，参选宣言大部份出自李家超手笔，虽然未有具体政纲，但说明了李家超的施政理念，其中以结果为本的方向，正正针对政府决而不行、“为做而做”的作风，最重要是让市民从政策中得到实惠。

从三大方向可预视，未来政府做事手法、施政方针，都与现届政府颇为不同，会变得更注重结果，而且强调要团队合作，这正是林郑政府所欠缺的。

不受既得利益左右

自传出参选消息后，外界质疑警队出身的李家超不熟悉经济、民生事务，亦欠缺政商界人脉，如何带领香港这个国际金融中心？李家超在记者会上回应质疑，强调无人懂得所有事情，“要自己做晒所有嘢，系无可能?”，只有上帝才符合资格。他认为自己与商界关系不算亲密，反过来显示他做事可以没有任何包袱，确保政府公平公正处理事情。

历届政府施政举步维艰，其中一个原因受既得利益集团牵制，变得“绑手绑脚”，李家超欠缺商界人脉，反过来说可能是优点，意味他不易受到外界压力而左右，摆脱利益束缚，更坚持政府目标。

延揽人才组强力团队 反衬林郑单打独斗

李家超在记者会上，多次提到要建立强大团队，包括学者、专家及有热诚的人，以及富有经验、愿景及学识的人士，协助政府施政。过去两届政府难以在外界找寻人才加入，但自从完善选举制度、落实“爱国者治港”之后，立法会选举可见有不同界别人士参选，当中不乏大学学者、智库成员、专业人士，相信新一届政府会针对不同领域，寻觅人才加入。

李家超不断强调团队合作，也恰恰反映林郑政府单打独斗，对政府施政并无好处。林郑向有“好打得”之称，无人会否定她勤力，但如果事无大小一手抓，自己负上重担，这是否领袖应有特质？李家超强调重视团队，适当地将研究、执行的责任下放给各个团队，这也是管理学上的重要课题。事实上，李家超昨日反复强调，政府做事不分“你或我”，而要强化“我和我们”共同解决问题的团队文化。

以结果目标 对应夏宝龙要求

李家超提出的三大目标当中，“以结果为目标”最引人注目。以结果为目标，是否代表无视程序？李家超在记者会指，自己是一个务实的人，“一向相信做事要除符合程序，更要以结果为目标”，会从政府理念和做事方法作出变革，提升施政效率。

可以预计，李家超上任后将会精简各个环节的程序，例如简化土地规划、审批程序、加快建屋流程，尽快让市民享受政策带来的好处，以往“AO治港”的程序挂帅、谨慎施政将不复再。

港澳办主任夏宝龙去年7月，向香港管治者提出要求，指不仅要想干事，还要会干事、能干事、干成事，“以结果目标”就是不止要做事，还要把事情做好，“讲咗当做咗、做咗当做好”的一套，已经不管用了。

李家超提出要处理深层次问题，包括房屋、医疗、青年发展等，要惠及社会和市民，更要让市民真正得到实惠，分享发展红利。自从李家超成为“唯一人选”后，政商界人士蜂拥提名，称赞李家超纪律部队出身、执行力强，且看李家超以结果为本施政下，市民的获得感有多大。