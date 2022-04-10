来源：中时电子报

作者：沈乃训

国民党立委蒋万安日前抛出中正纪念堂转型、改名为“台湾建设纪念馆”，引来蓝绿各方的质疑，蓝军有代表认为应改名“反共园区”，亦有要求不改名维持现状；绿军则是急忙反唇相讥应将蒋中正铜像带回家“自己公妈自己拜”，或者质疑是为参选北市长消毒而来。蒋万安之言是不是一片好心不得而知，但从蓝绿都不愿唱和的态度来看，似乎双方骨子里都希望中正纪念堂继续维持原名。

蓝营一方支持维持现状与原名的理由显然无需赘述，毕竟绿营的人也不可能答应任何有关意识形态价值的“民主圣地”遭到拆除或更名。但绿营人士竟不赞成相对中性的“台湾建设纪念馆”名称，态度不可不谓暧昧。不管是蒋介石铜像带回家“自己公妈自己拜”的说法，还是质疑蒋万安本质上认为蒋家对台湾“只有功没有过”的说法，显然都不愿针对改名赞成与否表达立场，让人怀疑难道绿营不希望中正纪念堂改名？

更具猫腻的细节是，文化部长李永得尽管原则肯定，但仍不忘在细节上质疑蒋万安，应该要先厘清对于中正纪念堂现在的铜像与堂体要如何处理。李的说法矛盾在于，中正纪念堂既属文化部管辖，其更名与否与内部规划细节的执行权责都在部长本人身上，何须蒋万安厘清？蒋万安纵是蒋家人也无权过问，不是吗？至于铜像与堂体应如何处理的问题，恐怕也不是李永得在意的细节，而是突然被蒋家人、国民党人提出更名“中正纪念堂”所做出的权宜之词，而不是真的要跟蒋万安商量怎么改、或怎么拆。

蒋万安或许想藉更名争取中间选民、浅绿的支持，却错估了深蓝群众心灰意冷的反应，尤其军系团体认为更名与否，涉及对蒋介石功过的价值判断，蒋万安仅侧重对台湾建设的贡献，似乎只求安抚绿营情绪，却罔顾蒋介石在大战乱时代扮演守护台湾的贡献。

必须辨明的是，执政的民进党现阶段是不可能赞成中正纪念堂更名的，理由是执政尚称稳固，留着中正纪念堂“养寇自重”，以备不时之需才是最合理的选择，否则前些年在民进党执政期间“去中化”猎去蒋公铜像人头时何曾手软？

因此，民进党绝对不是不赞成更名，而是只能由民进党决定时间，想当然耳一定是留待他日政权面临不保危机，急需基本教义派出门投票勤王之时，再把更名当成选举狼烟烧，如此才能让此事的政治收益最大化。

即使蒋万安选上台北市长，遵循民进党所谓的民主价值，推动市民公投来更名，结果也必然不会如蒋万安所想。因此蒋万安如要用决心支持更名，以及在市长的权限范围内用行政手段达成政治目标者，不妨师法前高雄市长陈菊，将西藏街加注图博街的做法，于当选后，直接将全市路标于中正纪念堂后加注（台湾建设纪念馆），如此既不违法，只消一场市政会议通过即可，就能达到原先设定的目标。

至于中正纪念堂改不改名，就让民进党去伤脑筋吧！

作者为自由撰稿者