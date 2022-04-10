台湾防疫要以上海为鉴

来源：中时电子报

作者：胡勇

奥密克戎肆虐，台湾本土新增病例屡创新高。下一步是继续坚壁清野，还是转向开放共存，政府闪烁其词，民间也莫衷一是。与此同时，对岸更是风声鹤唳，特别是“防疫优等生”上海这回狼狈不堪，短短一个多月累计报告本土感染者超过13万例，突然被下达禁足令，解封至今遥遥无期，百姓叫苦不迭。上海的意外翻车令人痛心，教训深刻，台湾防疫要以上海为借镜，不要重蹈覆辙。

以“精准防控”闻名的上海在疫情中彻底沦陷，变异毒株传播力惊人固然是直接原因，但防疫路线摇摆，防控措施混乱也难辞其咎。从事后诸葛的角度看，上海的防疫政策存在路径依赖，最初对困难估计不足，被奥密克戎打了个措手不及。疫情扩散后举棋不定，没有第一时间果断处置，被迫封城后又乱了阵脚，面对几乎不可能完成的“动态清零”目标甚至一度动了急转弯的念头，却不具备立刻开放的条件。最后北京出手，发动举国体制，上海只能硬着头皮去打这场疫情防控阻击战。

在上海史无前例封城的前夕，江苏党报《新华日报》曾发表文章，不点名地批评上海片面理解“精准”，错失宝贵时机，强调“一旦出现苗头倾向，就要重兵合围、精锐出战，不留扩散蔓延的空间。宁可先做一点加法乘法，不能上来就是减法除法，急症遇上慢郎中。”这几乎就是习近平“宁可十防九空，绝不可失防万一”最高指示的翻版。

优雅从容的“精准防控”破功，上海不得不转向“封城、核酸、方舱”三板斧。然而，无论政府还是民众，对封城缺乏思想和物质准备，很快就出现了严重的物资短缺。全员核酸周而复始，不但迟迟没有清零，感染人数反而一路高涨，令人疲惫又困惑。方舱建设更是力不从心。于是乎，从疾控专家的大声疾呼，到基层干部的崩溃痛哭，“改弦更张，迈向共存”在一夜之间攻占了上海的舆论场。考虑到大陆严格的互联网监管，这一点并不寻常。

与病毒共存的前景确实值得探讨，因为病毒会一再变异，但疫情总要结束，不可能永远搞焦土作战。问题在于“动态清零”需要杀伐决断，“开放共存”也要未雨绸缪，这样才能实现两者之间的平滑过渡。现实却是上海老年人疫苗接种率偏低，ICU资源不足，一旦丢盔弃甲，仓促开放，极有可能重蹈香港覆辙，并使疫情快速扩散至全国，导致短期内死亡率飙升。这是中共领导人绝对不能接受的。因此孙春兰副总理代表中央亲自坐镇上海，一锤定音坚持“动态清零”，“清零派”在一夕之间收复舆论失地。

台湾的疫情还没有到失控的地步，但主政者当以上海为镜鉴，决策要果断，准备要充分，不可患得患失，更不能对民众玩弄文字游戏。近来，蔡政府一会儿鼓吹“新台湾模式”，一会儿又重申“重症求清零”，本质上是既想拉抬经济，为选举造势，又不敢放任弱势群体被疫情吞噬，毕竟这不符合中国人的政治伦理。如此优柔寡断，且战且看，极有可能既错失封控的最佳时机，又没做好转弯的准备，结果陷入上海今天这般的被动。上海崩盘，尚有中央和其他地方的强力支援。台湾沦陷了，谁来救呢？