美有求于中国大陆 对台节制

来源：中时新闻网

作者：汤绍成

俄乌战事歹戏拖棚，日益血腥，死伤惨重，但目前仍前景未卜。日前俄军已全面撤离乌克兰北部，乌军也已光复首都基辅，但俄军是否整军再发，有待观察。而克里姆林宫已承认，俄军伤亡惨重，希望尽速完成军事行动，并与乌方达成谈判，还计划在5月9日苏联二战胜利77周年日，宣布“特殊军事行动”成功。但至今西方国家仍反应强烈，提供乌国武器、增兵与制裁的力道不断加强，确实也为当前的战局频添变数。

自俄军入侵乌克兰以来，北约派驻东翼波兰、波罗的海三小国的部队已达4万人。北约秘书长斯托尔滕贝格近日还称，北约正讨论在当地全面永久驻军，预计将在6月的北约领袖峰会中做出决定，以显示其团结一致与助乌抗俄的决心。

继欧盟委员会主席冯德莱恩访问基辅后，英国首相约翰逊与奥地利总理内哈默也同日造访。约翰逊并宣布将再提供乌国120辆装甲车、反舰飞弹系统及5亿美元贷款。美国总统拜登近日也签署了两项对俄罗斯和白俄罗斯实施制裁的法案，美方将暂停与两国的正常贸易关系，并提高关税。

面对西方国家的鼎力支持，乌克兰总统泽连斯基则准备以战止战，有意在奋战的同时寻求外交途径来结束战争。

但北约国家上述的援乌行动，是否能促进和谈，还是继续火上浇油，存在高度不确定性。尤其，俄方也已警告，对乌国提供军事援助视同宣战，若俄罗斯袭击北约向乌克兰提供武器的通道，甚至殃及相关人员，或因俄罗斯久攻不下乌克兰，而发动化学、生化武器甚至核武器攻击，其后果将更加难以设想。

面对如此危局，若要迅速缓解俄乌战事，以减少世界各国持续受害，中国的斡旋调停不可或缺，因北京至今对俄乌战事采中立立场，加上中国有重要的国际影响力，是最适合调停的国家。

尤其欧盟与乌克兰都已多次明确表态，有意敦请中方调停，而美国总统拜登也已在日前与中国大陆国家主席习近平通话时，示意要以外交解决俄乌战事，这自然不会是美方自行出面。

因而，此时中国大陆自可纵横捭阖，不但可因此化解西方国家强制其选边的压力，更可强化国际影响力，也有助于俄、乌脱离困境，更可在乌克兰战后重建中担任重要角色，以尽速恢复一带一路的营运，并可进而牵制美国的对台政策，可谓一举多得，自然值得考虑出面。

月前美方拒绝台湾一项军购案，及限制台湾在帕劳的国际参与，最近美国众议院议长佩洛西突因染疫暂缓访台行程等诸多巧合，都有迹可循，美方此时有求于中国大陆，对台政策相对就更加谨慎和节制了。

西方国家现实主义的作为，已造成俄、乌两国惨烈的后果，若策略能改弦更张，以柔克刚，由北京邀集相关各方上谈判桌，俄乌局势应可出现转机。谈判过程难免好事多磨，但只要出面调停，中国就已经对欧洲与世界和平做出重大贡献了。中方会选择何时挺身而出，国际间都在观察。