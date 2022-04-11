俄乌战争，还是美俄大战？

来源：联合新闻网

作者：陈一新

俄罗斯总统普京2月24日下令攻打乌克兰，在乌克兰总统泽连斯基顽强抵抗之下，俄罗斯大军被打得七零八落，目前正转战乌克兰东部，伺机而动。从表面上看，这场战争是俄罗斯入侵乌克兰，但实际上却是美国在幕后操盘大战俄罗斯。

美国总统拜登早在1月就扬言绝不会出兵乌克兰。现在看来，倒像是美国放话，引诱俄罗斯将大军开进乌克兰，最后是诱敌深入，美国在幕后主导战事，全力支持乌克兰，让俄罗斯大军陷入战争的泥淖。首先，美国在战略上对乌克兰下指导棋，表示愿意对乌克兰提供各种援助，让乌克兰有能力打一场持久战而不投降。

其次，美国多次通过军售，对乌克兰提供各种战术性与防御性武器，包括刺针导弹、标枪飞弹、反坦克武器，以及俄制坦克等。此外，美国并要求英国、捷克等北约盟国对乌克兰提供武器与训练。美国并应华沙请求，在波兰境内部署导弹与核武。

第三，除了提供武器之外，美国的中央情报局与海豹特种部队近年密集训练乌克兰军队，进行各种战术性的演练。第四，美国并对乌克兰提供各种情资，让乌克兰能够事先掌握俄军动向。透过带有精密电子设备的侦察机，美国窃听俄罗斯指挥中心的通话，而事先了解俄军的行军路线，让乌克兰军队掌握先机，歼灭敌人。

美国并动员北约盟国特别是荷兰电信专家，前往乌克兰，协助该国修复或架设新的电信设备，成立网军与俄罗斯大打网路战争。美国部署在太空的“星链”（Star Link)计划在这次战争中也派上了用场。原先用于发展5G与6G通讯的“星链”计划协助乌克兰卫星定位，袭击有价值的俄罗斯军事目标与将领。

第五，美国还率领盟国对俄罗斯发动制裁，已对俄罗斯的经济造成严重的创伤。第六，在乌克兰战场之外，美国还率领盟国对俄罗斯发动外交战。3月间，俄罗斯外长拉夫罗夫在联合国大会发表演说，美国就发动各国驻联合国大使与官员集体离席，让莫斯科丢尽颜面。

最近，美国再度在联合国人权理事会展现外交实力，透过投票将俄罗斯予以停权的处分。不过，美国能在俄乌战事中发挥影响力，重创入侵的俄罗斯大军，也需要各种条件的配合。

第一，乌克兰从领导人到全国军民都能上下一心，奋勇抵抗俄罗斯的入侵。否则，俄罗斯大军一到，乌克兰便举白旗投降，美国再厉害也帮不上忙。第二，俄罗斯这次进犯乌克兰，从战略到战术可说一塌糊涂，才会提供美国可趁之机。第三，北约盟国与欧盟对美国的有力支持也是这次美国打败俄罗斯的重要原因。

值得注意的是，俄罗斯总统普京现在全力整顿指挥中心，不无可能重整军备，卷土重来。美国总统拜登是否也有充分准备，对于进犯乌克兰的俄罗斯大军，予以迎头痛击，值得密切关注。