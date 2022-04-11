朱立伦为何陷入“朱罗纪”困局

来源：美丽岛电子报

作者：单厚之

为了桃园市长的提名，台北市议员罗智强杠上国民党主席朱立伦，不惜请辞副秘书长也要参选，而国民党秘书长黄健庭也举行记者会反击，不仅公开说“罗智强很弱”，还表明选策会已经排除提名罗智强的可能性。政治原本应该是妥协的艺术，国民党却硬生生玩成粗鲁的丛林厮杀，也难怪会被称为“朱罗纪”。

根据挺罗智强的政治人物和名嘴所言，朱立伦在和罗智强通话时呛声要“鱼死网破”“民调再高都不会支持你”。虽然黄健庭在记者会中明确否认此事，但从黄健庭特别强调“选策会已排除提名罗智强的可能性”来看，国民党中央是铁了心要封杀罗智强，朱立伦的话即便没有讲到这么难听，恐怕也相去不远。

面对党中央态度，罗智强7日喊出要拼抖音百万粉“证明罗智强不弱”，摆明了要以民粹与国民党中央的黑箱对撞，深蓝支持者也群情激奋，对朱立伦批评不断。继六年前的“换柱”事件后，朱立伦又再一次站到深蓝的对立面。如今的朱立伦毫无疑问是蓝军支持者最讨厌的国民党主席，比起当年私心自用、吃相难看的吴敦义，有过之而无不及。

为了回击罗智强挑起的深蓝怒火，朱立伦特别引用洪秀柱的一段话“人家欢迎你的地方，去的话，就是强将，愿意去的话是很好的事情，如果不欢迎的地方，跟人家强争、强占，那不是好事。”

国民党桃园市的提名根本八字都还没有一撇，今天问题的关键也不在是否提名罗智强，而是有没有更强的人选。以台北市为例，罗智强原本也有意要参加初选，但因为有更强的蒋万安，所以不管是党中央主动“没收初选”或罗智强自己“知难而退”，都引不起太大的涟漪。

反观桃园市，众所周知民调领先的是立委鲁明哲跟万美玲，其次才是罗智强和立委吕玉玲。国民党中央不劝进较强的鲁明哲和万美玲，却不断放话劝退罗智强，自然让外界觉得是刻意护航吕玉玲，让深蓝怀疑朱立伦的动机。

更可议的是，国民党中央以地方反弹、罗智强民调不如鲁明哲、万美玲为由，不肯把罗智强列入考量名单；但在地方早有共识的新竹市，却想推翻地方经民调支持的资深议员林耕仁，改由立委郑正钤披挂上阵。

朱立伦这次当上党主席，地方派系的支持扮演了很重要的角色，尤其在傅崐萁入主“中央选战策略会报”之后，难免更容易从心理上放大地方派系的影响力。但国民党目前有实力的派系，大多集中在云林、屏东等仅有两个立委席次的小县市，在六都或较大的县市，派系的影响力就远不如国民党的想像。

以2018年选举来说，新竹县地方当初力排众议，结果硬生生把外界不看好的杨文科扛上了县长宝座。但新竹县的人口仅56万，与人口227万的桃园县，绝对不可同日而语；而今日桃园地方对吕玉玲的支持强度，远远不如当年新竹地方力挺杨文科的十分之一。更别忘了，今年的1月9日，国民党还输了原本认为派系实力最强的中二补选。

桃园的“朱罗纪”不仅冲击到今年桃园的选情，还可能影响今年国民党整体的士气跟选情，但最直接可能受到波及与牵连新北市长侯友宜、台北市立委蒋万安，至今仍旧是一副“自扫门前雪”的姿态，没有任何明确的表态，也不愿抚慰、回应蓝军支持者的情绪。

从2015年选总统的洪秀柱、2020年选总统的韩国瑜、2021年选党主席的张亚中、到此时此刻的罗智强，这些外界眼中的深蓝、民粹政治人物，之所以总能在蓝军内部引起很大的波澜，其实有相当程度源自于蓝军政客的保守冷漠，只要事情不烧到自己的头上，就闷不吭声、躲得远远的。

蓝军支持者一再面对“十万将士齐卸甲，竟无一人是男儿”的难堪处境，突然有一、两个摆出愿意承担的姿态，敢主动请缨出征，不管够不够格、像不像样，也好过不死不活的投降主义、失败主义。从当年的柱粉、死忠韩粉到支持张亚中、罗智强的深蓝族群，其实一直都有高度重叠。

朱立伦引用洪秀柱的话贬抑罗智强，但其实他正陷入当年相同的困境。“换柱”一直是朱立伦心头的痛，花了很长的时间才和洪秀柱和解。但当年朱立伦的大错其实不是“换柱”而是“提柱”，如果没有错误的提名洪秀柱，就不需要为了错误的提名而换柱。

当年的情况时，时任党主席的朱立伦是国民党公认最强的总统候选人，但朱立伦自己不愿耗损所以不想参选。洪秀柱原本想的只是立委，但朱立伦却不愿给又不介入协调，最终虽然一再设下门槛，但骑虎难下的洪秀柱仍然跨越“防砖”的门槛，弄假成真成为总统候选人，才埋下后来不得不“换柱”的种子。

今天的情况颇有几分相似，罗智强何尝真的以为自己能赢下桃园市长，不过是以小博大、借机创造声量、累积政治能量，但朱立伦迟迟不处理桃园市长的提名，不愿意得罪地方的任何人，任由地方变变成一摊泥淖，才让罗智强有机会走到今天的声势。

个性决定命运，朱立伦事隔六年重新入主国民党中央，却又让自己陷入相同的困境。朱立伦不需要放狠话、跟罗智强赌气，只要尽速完成桃园市长的提名，拿出足以服众的人选，自然就能化解如今的政治危机；只要蓝军支持者看到赢的希望，就没空继续跟朱立伦生气。相反的，如果除了排挤罗智强之外什么都不做，难免重蹈当年的覆辙。