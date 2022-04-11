稳定台湾与大陆经贸关系 永保安康

台湾《旺报》社评

台湾3月出口达435亿美元（594亿新元），突破去年单月415.8亿美元的高峰，再创历史新高。在俄乌战火蔓延与疫情反复的不利条件下，出口能有如此亮眼表现，实属不易。只是，政府不可沾沾自喜，陷入短期数字迷思，而忽略大环境的恶化。

出口创新高大陆贡献多

3月出口能续创新高，主要是因为大陆半导体晶片及资通讯产品需求热络，带动订单大幅成长。然而，这是建立在大陆疫情相对稳定的前提下。也就是说，3月出口源自2月以前的订单，当时大陆生产重镇如深圳、东莞及上海等，还没进入大规模封锁阶段。如今随着疫情扩散，主要城市疫情防控措施都进一步升级，甚至延长封城时间。这不只造成生产延宕，也让未来订单充满高度不确定性，势必影响后续订单。

另一方面，台湾出口创新高的背后，主要不是外部需求“量”的提升带动，而大部分来自于出口物价的拉抬，这与全球升温的通膨走势有关。特别是俄乌冲突让原本居高不下的原物料价格，再度向上飙升，无形中推升了各地区出口总值。如果排除掉物价影响，台湾出口表现就会大打折扣。对比今年跟去年同期，以美元计价的出口物价指数约成长11%，若不计这11%物价涨幅，纯粹衡量出口量的变化，成长率恐怕就会掉至个位数，甚至不排除衰退的可能。

政府评估当前出口情势需要谨慎，不能被短期新高数字假象迷惑，从而做出错误判断。毕竟出口是台湾重要经济命脉，稍有差错，就会严重影响经济表现。尤其是这一两年在疫情冲击下，台湾经济还能缴出如此亮眼成绩单，出口贡献功不可没。

国发会近期一份报告指出，从1981到2020年，40年来台湾经济与出口成长率相关系数达0.84，如果把时间缩短到亚洲金融风暴爆发后的20年左右，即1998年至2020年，更提高到0.94（数值最高为1），清楚显示台湾经济与出口成长率之间，具有高度关联性，而且随着经济的发展与繁荣，关联性不断提高。也就是说，出口好，经济就好，可以推论，出口不好，经济就不会好。

地缘恶化两岸更需合作

除此之外，国际上普遍喜欢用经常帐顺差占GDP比重，来衡量一个地方的经济对出口的依赖程度，美国就用此作为汇率操纵国的一个判断标准。2021年台湾这个指标达14.9%，不只创下34年新高，离1987年的高点15.6%仅一步之遥。其他出口地区，德国为6.2%、韩国4.9%、中国大陆1.8%，台湾经常帐顺差占GDP比重为全球之最，可见出口对台湾经济的重要。

提到出口就不能忽略两岸贸易高度依存的事实，3月创新高的出口，41.4%来自于大陆市场的贡献，其中61.2%是台湾最强也是最具优势的电子零组件产品。这些产品的主要出口地区，刚好都是这一波大陆疫情最为严峻的城市，如上海及昆山等，皆已陆续进入封控状态，当地生产活动势必大受打击，连带也会波及台湾出口。

台湾政府应审慎评估未来出口的趋势变化，针对可能的风险与不确定性，及早示警并提出因应策略。而不能只想当喜鹊、不当乌鸦，一味报喜不报忧。甚至陷入短期出口新高迷思，以为未来晴空万里，因而严重误判出口情势。当然，作为一个负责任的执政党，更应该拉高格局、拿出高度，正视大陆市场对台湾出口的重要性，积极思考如何利用台湾出口优势，结合大陆庞大的转型与内需动能，创造互利双赢的结果。

尤其俄乌战争持续延烧，全球地缘政治急遽恶化当下，台湾更要戒慎恐惧，不能成为大国竞争战争代理人，稳定的两岸关系与经济，才是人民的幸福。台湾制造能力对大陆经济持续发展很重要，维稳未必代表要投降，台湾需要有智慧的领导人带领台湾永保安康。