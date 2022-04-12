蒋万安提中正纪念堂转型是妙招还是烂棋？

来源：台湾《联合报》

联合报主笔室

国民党立委蒋万安，针对中正纪念堂转型表示，应该以更高视野、未来性观点看待，可以升级“台湾建设纪念馆”，以彰显过去70年来所有为台湾努力付出过的族群、世代。

提议一出，绿营立刻猛烈反击：最爱吃蒋万安豆腐的行政院长苏贞昌说，“连他都知道要改变了”；文化部长李永得反问，蒋万安要讲清楚，纪念堂的铜像与堂体该如何处理；立委吴思瑶挖苦，这么讲只代表选举焦虑症；洪申翰则要蒋万安“公妈拿回家自己拜”。反观蓝营，虽然也有如立委林为洲等支持者，但相对于绿营的嘲讽，力度明显小得多；反而是孙文学校校长张亚中公开批评，拿香跟拜民进党。

面对绿营每到选举就把两蒋拿出来消费，蒋万安想化被动为主动，不打算再当视两蒋为完人的“凡是派”，对于2022市长选举，或是未来自己的政坛“人设”，都不失为好点子。但是再优异的构想，也需要够好的执行，才能发挥效果。就此而言，蒋委员的出招，仍然显得上下到处都是空门，很容易被敌人乘虚反杀。

虽说蒋万安几乎笃定代表国民党出征台北市，虽然有媒体报道，他先前曾与“基层、议员”沟通征询，但包括党中央、立院党团，或是马英九、侯友宜、郝龙斌、韩国瑜、赵少康等蓝营大老，乃至媒体与网络上的亲蓝意见领袖，显然都不在他的合谋范围内，而更像是闭门造车。因此一旦意见抛出，己方阵营的附议声量有限，甚至不乏唱反调的异声，反而是向来擅长见缝插针的敌营，冷嘲热讽来得又急又快。

更进一步说，国民党如何看待中正纪念堂转型，背后的题目其实是：面对民进党近年来借转型正义之名发动清算，应该要如何面对包括两位蒋总统，以及他们过去功过等的历史？这个题目兹事体大，如果蓝营上下连一个粗略的共识都拿不出来，在对手凶狠进逼下，只怕很难不被对方继续消费。

然而问题是，随着中国大陆的国势崛起，以及台湾内部的主体性意识高涨，蓝营过去的中华民国论述，面临被台独与“红统”两面撕扯的尴尬局面。近年来的党中央（2016年之前还包括政府），对此矛盾不愿也不敢面对。结果往往是不待敌营的攻击，自己已经先乱成一团：当然是很国民党式的吵架方式，表面上从不撕破脸，实际上从不团结，所以伤口永远不会结痂。

国民党的两大对手，包括民进党与共产党，都曾面临类似的问题。共产党的立党哲学，本来就是过去要为现代服务，因此惯于订定历史决议，为先前的人与事定下考绩分数；至于民进党，也是以1999年的“台湾前途决议文”，成功化解社会大众对台独的疑虑，因此才有2000年第一次执政。时至今日，蔡政府甚至进一步成功将中华民国台湾化，某程度攫夺了蓝营过去标榜的“捍卫中华民国”大纛，借机把蓝营挤向“舔共卖台”。这种抹红套路，当然相当程度是扣帽栽赃，但是蓝营除了跺脚之外，有没办法拿出有效的对策来抗衡？

同样道理，民进党的能源政策，其墨守意识形态、不切实际的程度，更远甚于台独主张。据传国民党中央对于年底的九合一大选，终于打算将以能源政策作为主战场。问题是，大家都知道民进党的能源政策是空中楼阁，但国民党的政策是什么？考虑到地理环境、全球趋势、经济成本等因素之下，如何看待核能发电？是国民党绕不过的题目。但是一如其他重大施政范畴，国民党提不出答案：更进一步说，谁代表蓝营的能源主张？朱立伦、马英九，还是侯友宜、卢秀燕、林姿妙？

再往下细究更可以发现，蓝营上一个真正的政策共识，恐怕是1992年的“一中各表”。如今距离当初已经三十年，在两岸外交、经济能源、国防兵制......等范畴，到底国民党的主张是什么？如果本身没有火力协同机制，不能将所有的攻击力度汇聚在对方弱点上，只能零零星星对着敌人乱放枪，能发挥多大的杀伤力？

因为没有一致的立场，所以凝聚不出资源与力量；因为资源与力量不足，所以没有底气去厘清自己的立场。国民党若是无法打破这个恶性循环，只怕未来的发展只会日益不利；如果台湾政治走上民进党的一党独大，对台湾而言，恐怕会是更大的灾难。