俄卢布反弹 亮丽表现有几分真实令人玩味

来源：路透社

在俄罗斯出兵乌克兰六周以来，卢布上演了一场惊人的反弹，但并非一切都像表面那样美好，而且一般日常交易的卢布汇率有时与官方汇率相差甚远。

莫斯科交易所的卢布汇率迅速反弹到2月24日之前的水平，官方媒体和一些政府官员便宣扬，这证明尽管俄罗斯遭到西方制裁打击，经济仍然稳固。

卢布兑美元周五回升突破72大关，创今年以来最强价位，远离3月10日创下的121.52历史低点。根据路透3月底的一项调查，分析师预计一年后卢布兑美元将在97.50。

但若是试图在网银或黑市购买外币，或是在网上购买以外币计价的商品和服务，买家将会发现实际的卢布汇率差了一大截。

此外，随着企业调涨商品售价，特别是海外生产的商品，卢布的购买力已经急剧削弱。受到制裁影响，这些海外商品的未来供应堪忧。

“在2月24日之前，我曾经以2500卢布的价格买过一罐荷兰产的婴儿配方奶粉，”莫斯科居民Marina抱着她的新生儿说。“现在同样的一罐要4500卢布。”

根据俄罗斯统计局的数据，自2月24日以来，食品价格飙升，今年以来甘蓝菜和胡萝卜的价格分别上涨了85%和54%。

进口商品价格涨幅更大，一些外国制造的汽车价格上涨了一倍多。

官方实施的紧急资本管制措施，帮助了莫斯科市场的卢布汇率反弹，但交易量比俄乌战争之前大减。

诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼(Paul Krugman)说，卢布已经成为俄罗斯要捍卫的一个关键目标，“不是因为它非常重要，而是因为它明显可见，”因此为卢布护盘十分符合宣传战略考量。

但卢布官方汇率升值也有其风险，出口大宗商品的外币收入会蒙受汇兑损失，在俄罗斯已无法进入国际资本市场融资且利率大幅调升的情况下，这可能使政府预算进一步承受压力。

“卢布若进一步走坚，将压垮预算，”CentroCreditBank经济学家Evgeny Suvorov指出，支持企业、银行和家庭所需的预算经费，可能因为卢布升值就没了。

俄罗斯财政部长西卢安诺夫表示，财政部和央行希望使卢布变得更可预测，似乎透露出当局对卢布升值感到担忧。

最近几周，卢布的供需受到人为干扰，市场波动性激增。俄罗斯当局强制出口商将80%的外汇收入转换成卢布，成为支撑卢布的主要动力，政府同时也禁止现金购买美元和欧元，对网上购买外汇征收12%的手续，规定9月9日之前个人银行账户提领外币上限为1万美元。

Alfa Capital分析师Maxim Biryukov指出，这些规定及限制使得民众对外汇的兴趣愈来愈低。

尽管莫斯科交易所的卢布汇率大幅上涨，但各家银行卖出美元和欧元的汇率却大不相同。俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)周五网上卖出美元和欧元的汇率分别为79.8和85.1卢布，而官方汇率为76.25和83.29。

尽管有官方禁令，但仍然能在一些换汇商店以卢布买到外币现金，只是各家价格不同。

在克里姆林宫附近的一个换汇商店，周四开出的美元现金卖出汇率是93卢布，欧元则是103卢布，对于与官方汇率之间的落差，商家的说法是因为“需要赚点钱”。