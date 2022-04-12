来源：香港01

作者：倪文迪

俄罗斯入侵乌克兰的战事已持续了一个半月，战况近日胶着。虽然双方进行过多轮和谈寻求和平，但进度却受到战事局势进进退退影响，至今仍没有突破性发展。无可否认的一点是俄罗斯正陷于困局当中。

俄罗斯对外宣称发动这次战争有众多目的，最重要的一个原因是它认为北约近年不断东扩已严重威胁到其国家安全，它不可能继续放任乌克兰加入北约，必须以军事行动介入阻止。俄罗斯在战争中追求的是国家安全，但从政治现实看起来，战争并未令俄罗斯变得更安全，甚至可能更不安全。

俄罗斯的战争困境

受到不同媒体报道的偏颇影响，俄罗斯在军事上的表现到底如何难以有一个非常真实客观的评价。然而，战争是政治的延伸，战争如果没有转化成为政治成果，那战场的表现并不一定会成为利益。古代迦太基与罗马在地中海争雄，迦太基将领汉尼拔带领军队突入罗马后方，甚至在坎尼会战中重挫罗马军队，战场上的表现不得不谓出色，但最终汉尼拔不能将战争成果转化为政治成果，第二次布匿战争却以罗马胜利告终。

当然，俄罗斯与乌克兰的战争与第二次布匿战争的迦太基与罗马未必可比，但战争的目的是政治的道理并没有因时空而改变。俄罗斯没有变得更安全，这是它真实的困境。首先，战事胶着，俄国无法与乌克兰达成和平协定，包括“去军事化”、“去纳粹化”等政治诉求无法转化为政治条约，也就意味着俄罗斯无法获得更多的安全保证。

其次，俄罗斯发动战争意图阻止北约东扩，但欧洲却因此被刺激，推动了北约继续东扩的政治现实。就以乌克兰而言，总统泽连斯基在是否加入北约问题上时有变化，早前说已放弃，但自俄国退出基辅地区后，他又公开讨论加入北约的问题，因此俄罗斯至今尚未有任何保证。另一方面，俄罗斯的军事行动似乎刺激了周边邻国加入北约的意愿，英媒称瑞典及芬兰这两个原本军事中立的国家在今年夏天可能寻求加入北约。不管是否属实，但相关的讨论存在本身已经反映，俄罗斯的行动令问题比起战争前更复杂。

另一方面，俄罗斯也令北约也有了借口，加大它在东欧的驻军，上周末北约秘书长斯托尔滕贝格表示，北约考虑在东翼边境永久驻军。从这些看起来，俄罗斯并没有因为发动战争而变得更安全。

以战争未能求得安全

美国保守派以往大力提倡“先发制人战争”（preemptive war），道理也相似。他们认为为了国家安全和利益，美国应该在问题发生之前先介入战争。但过去的二十年证明美国的“先发制人战争”不断为美国创造新问题，美军从阿富汗退兵更突显了战争手段的不足。

即使我们同意北约东扩的确威胁到俄罗斯的国家安全，但以战争寻求安全，不单未必能如其所愿，反而会产生更多新问题。武力只是一种以防万一的手段，要解决不同的困局所需要的实际上仍然是政治智慧。解决纷争首先是对话，即使对话无法令北约与乌克兰理解俄罗斯的担忧，但俄罗斯能够对抗的方法显然不在战场上，而是在改变自身的实力。这听起来有点老生常谈，但历史却不断告诉我们相当的道理。就正如2019香港的乱局中，很多勇武派认为“和理非”的方法达不到政治诉求，所以要诉诸暴力，我们当时便不禁质问，难道武力就可以解决问题？