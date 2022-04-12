香港航空枢纽地位危危乎

来源：星岛日报

星岛日报社论

多国重开边境，可免检疫入境，国际航空运输协会（IATA）日前批评港府防疫过严，令国际航空枢纽地位不再。IATA的警告虽有点危言耸听，但也道出香港正面对新危机，当局须尽快遏制疫情，缔造与大陆和海外恢复通关条件，更要积极探讨与大湾区周边机场加强合作，提升疫后香港机场竞争力之余，争取完成十四五规划支持香港提升为国际航空枢纽中心的任务。

IATA总干事Willie Walsh指，香港已不再是国际航空枢纽，因入境航班限制和旅客隔离规定，导致很多航空公司取消往来香港航班，令来港人流受阻，以香港为枢纽的航空公司，将面临艰难时刻。即使港府本月初取消九国禁飞令，缩短入境人士的检疫日数，但措施令旅客却步。

星补贴助航企疫后扩大运作

若论航空旅客吞吐量，香港机场去年仅处理140万人次，按年大跌近八成半，更被广州白云机场以4026万人次超越，成为大湾区最繁忙机场；但若论航空货运量，去年处理了500万吨货物，按年增加逾一成二，领先亚洲主要机场。除非航空旅客量回复正常，否则单靠航空货运，香港难言是国际航空枢纽。

IATA的批评虽并非完全正确，但点出香港当前所面对的危机。首先，周边地区本月起陆续开关，新加坡、马来西亚和菲律宾允许完成疫苗接种的旅客入境毋须隔离，泰国亦取消要旅客登机前72小时须持有核酸检测呈阴性证明，改为抵埗时做检测，旨在恢复与外国对接，让经济尽快复常，香港在这方面明显滞后于人。香港目前仍在爆疫，首务须努力控疫，并设法谷针，当九成市民完成接种三剂疫苗，有足够保护力，届时便有条件安心地与大陆和海外恢复通关。

香港不能坐等疫情消退才行动，因区内竞争对手新加坡正努力协助航空业恢复和扩大运作，以便重建国际航空枢纽，挑战香港地位。新加坡政府拨款5亿新元推动“航空一心”坚韧团结配套，包括给予航空业人员工资补贴，让航企重建工作团队；为所有航机在樟宜和实里达机场提供降落费和停泊费补贴，航企及地勤公司在两个机场大楼的辧公室则获租金补贴，相关补贴为期半年。

要保住香港国际航空枢纽地位，港府应抓住大陆庞大市场机遇作为疫后重建工作卖点，一方面开始派人恢复外访，与驻外经贸办一起说好中国和香港机遇故事，为疫后吸引更多外商来港或进入大陆投资作好准备；另方面则要做好香港机场与大湾区四个机场的合作和一地两检安排，建立客运分流机制，提升疫后的竞争力。

机场一地两检接入全国空网

三跑已建成，现进行试飞，当启用后可处理的客运量会大增，尽管短期用不着，但港府应尽早与大陆商讨在香港机场内实施一地两检安排，让旅客在香港登机前已先办好入境大陆手续，大大缩短往返大陆和香港的通关流程，亦有助香港机场无缝接入大陆航空网络，激活内陆航运市场潜能。

虽然中央支持香港提升为国际航空枢纽中心地位，但香港与大湾区四个机场的航线有很多重叠，如何有效分配资源，避免恶性竞争是个重大挑战。机管局入股珠海机场，加强合作是第一步，下一步是研究与大湾区机场的分工，香港主打国际航线，其余专攻国内航线，大湾区旅客在珠海和澳门口岸办理好出境检查手续后，乘搭专门接驳巴士直达香港机场禁区，转乘国际航班到外国。若各方能协调航点和班次，可起协同效应，既可促进良性竞争又能维持合作。

港府在航空业须有所作为，主动做好与大湾区的机场分流合作，以及香港机场口岸一地两检安排，疫后才能迅速发展和复原，焕发生机。