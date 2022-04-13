填补高阶人才缺口 台湾要两路并进

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

近期媒体揭露微软在台征聘实习生，征才条件优渥月薪达9万元。该职缺主要针对台大、政大等顶大的企研所学生，实习期满且经实习导师推荐，可参加转正职面试。以如此优渥的征才条件，可见外商也积极在台湾竞争顶尖人才。

过去三年以来，在美中贸易战、冠病疫情接连影响下，科技业扩大在台湾的布局已为趋势。如微软、Google、美光等国际大厂，纷纷扩大在台投资，台湾科技业者亦因景气上扬，积极增加在台布局，如台积电等半导体业者，更大幅扩增产能，加大对高阶人才的进用。

在外商、科技业者大举征才之下，台湾高阶人才供给已出现明显的缺口，各产业陆续传出人才荒。近年来大幅成长的半导体产业首当其冲，在台积电、联发科等领导业者以优渥之待遇积极征才下，二线半导体业者或次领域产业相对处于人才竞争的劣势。科技产业对人才吸引力的高低，从外商、半导体领导厂商再到一般半导体业者，能供给科技软硬体业者的人才已渐次减少。

在科技业之外，一般传统产业恐将面临更为严峻的景况。由于传统产业薪资待遇的竞争力相对较低，在高阶人才朝科技业移动之下，传统产业的人才供给来源恐将更为稀缺。也因此，在台湾半导体、其他科技业景气荣景的带动之下，台湾恐将出现普遍性的人才供需失衡问题。

先不论整体劳动市场因为少子化导致供需失衡，长期形成缺工的状况，仅就劳动市场中的高阶人才部分，在近期内已出现失衡的迹象。此一问题恐非只是景气循环下的短期就业市场波动，政府是否在高阶人才供应上做好准备，实为影响台湾产业竞争力、乃至整体经济发展的关键，需审慎因应。

从政府的角度而言，建议先盘点台湾各领域对高阶人才的需求。除了常见的国际大厂、台湾科技业者外，传统产业亦将因数位转型而出现对相关高阶人才的需求。因此，应有专责单位对各领域人才需求的数量及领域专长等，进行长期且详细的盘点，以利进行后续人才养成的规划。

高阶人才供给，应从台湾培养与国际引进两方面同步并进。在盘点人才供需缺口后，长期需透过教育体系、在职训练系统进行人才养成；但产业所面临的高阶人才缺口已具急迫性，教育体系恐难解决短期未来一、两年内的人才不足问题，因此，应同时积极进行国际揽才。业者在吸引国际人才来台时，仍有部分难以满足业者实务需求，建议政府相关单位进一步咨询产业界意见，持续进行相关国际人才法规的松绑、优化。

另一方面，在引进国际人才时，也面临台湾市场吸引力不如中国大陆等新兴市场的问题。不过在美中贸易战、冠病疫情的影响之下，台湾就业市场对国际人才的吸引力已渐有改善。

此外，因疫情衍生出的远距工作模式，更有利于业者进行国际揽才。从产业的角度而言，业者可利用此一契机，逆向对全球人才招手。

无论是国际揽才还是台湾育才，在人才竞争的议题上，真正的问题还是在于薪资待遇，而企业所提供薪资待遇的优劣，与企业的获利能力息息相关。

具高获利能力的企业，自然可提供较高薪资、奖酬。企业的获利能力，又与其营运模式及其所提供的价值高度相关。在当前数位化的浪潮下，企业若能乘势加速数位转型，参与新兴产业体系，借机开发新营运模式，以提升获利能力，进而增加对高阶人才的吸引力。

由于高阶人才的议题攸关产业长期竞争力，在台湾外大厂加码布局台湾下，我们期盼能透过政府与产业的共同努力，打造优质的人才发展环境。