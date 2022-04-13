疫情加剧经济危机 斯里兰卡陷困境

来源：明报

斯里兰卡陷入自1948年独立以来最严重的经济危机，央行行长威拉辛哈昨（12日）表示，斯里兰卡将暂停还所有外债，涉款510亿美元，因目前有限的约151亿港元外汇储备必须用于入口燃料等必需品。财政部强调，债务违约是紧急措施，是避免国家财政进一步恶化所采取的最后方法。该国下周将与国际货币基金（IMF）商讨贷款计划，以避免硬性债务违约。

过去两年冠病疫情重创斯里兰卡经济，旅游业收入大减，加上大幅减税及要偿还巨债，令国库空虚，外滙储备下跌了七成，无力入口粮食、药物及燃料等，导致必需品短缺，物价飙升。该国货币斯里兰卡卢比过去一个月大幅贬值。民众饱受断电、百物腾贵及粮药短缺之苦，3月底触发大规模示威，要求总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）下台，抗议其处理经济不力。

上周才接任央行行长的威拉辛格（P. Nandalal Weerasinghe）昨表示，国家已到了无法偿还债务的时刻，“目前所能采取的最佳行动是债务重组，避免硬违约”。他说停还外债是暂时的做法，直至与债权人达成协议及取得IMF贷款项目支持，“我们此刻必须聚焦国内必需品的进口，暂不去处理外债”。该国下周将与IMF就贷款计划展开会谈，寻求30亿美元援助。

截至3月底，斯里兰卡外汇储备仅余19.3亿美元，今年预计到期的外债为40亿美元，其中包括7月到期的10亿美元国际主权债券。国际评级机构去年降低斯里兰卡信用评级，使它无法从外国资本市场借贷以应对国内的食物和燃料需求。

称获中国借款保证

斯里兰卡曾向印度及中国寻求债务减免，但两国反而提供更多信贷额度，官方数据显示中国及日本各持有斯里兰卡约10%的外债，印度的占比不到5%。斯里兰卡驻华大使科霍纳（Palitha Kohona）周一表示，相信中国将提供25亿美元的资金支持，他上周收到中国当局保证，正在推进有关贷款和信用额度的安排。

缺粮少药威胁生存 民众冒险划船赴印

印度传媒《今日印度报》（India Today）周日（10日）报道，最近陆续有斯里兰卡人因国家物价暴涨生活艰困，甚至影响存亡，不惜冒险划船渡海逃难到印度。最新一批斯里兰卡船民一行19人，当日抵达印度泰米尔纳德邦，当中包括儿童。报道说，自从斯里兰卡爆发经济危机以来，已有39名斯里兰卡人经海路逃难到印度。有难民说，经济危机看似没尽头，很多人已没东西吃，未来几天恐会有更多斯里兰卡人逃难到当地。

麻醉剂不足 被迫停手术

斯里兰卡医药学会（SLMA）周日警告，该国的救命药物濒临耗尽，全国各地医院已不再有进口医疗资源和救命药品可用，国家经济危机带给民众的生命威胁，恐更甚于疫情。

有几家医疗机构自上月起已因麻醉剂数量严重不足，暂停一些例行手术，医药学会表示，紧急手术也很快无法再做：“我们被迫作出非常困难的抉择，必须决定谁该接受治疗、谁不该。”

