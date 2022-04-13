化解深层次矛盾　奠定香港发展基石

来源：香港01

01评论编辑室

参选香港行政长官的李家超近日走访选委会各个界别的政党和团体，听取他们对自己施政理念及竞选政纲的意见。个别选委提出将股票印花税调低、推迟取消强积金“对冲”等，然而这些建议未必合乎香港整体利益，下届政府必须谨慎看待检视。

选举委员会制度的设计组成，本身就是希望体现均衡参与和广泛代表性的原则，因此当中出现个别选委立场靠拢特定界别并非怪事。有人可能亲近商界、企业雇主或其他既得利益者，也有其他人的建议是比较照顾基层市民、劳工雇员、重视社会保障和二次分配，而这些声音之间的冲突，正正便是香港一直以来长年面对着的深层次结构矛盾。

风险威胁源自矛盾未解

早前李家超的参选宣言提及自己未来主要施政治方向，包括“以结果为目标”、“全面提升香港竞争力”及“奠定香港发展的稳固基石”，第三点一般被坊间解读为坚持法治和严控国家安全风险。不过，正如大陆“总体国家安全观”强调的，国家安全风险并不限于政治、保安层面，经济和社会的矛盾同样能够威胁发展。

《逃犯修例》修订问题尽管已经像李家超所言那样终结，本地新冠肺炎疫情近日亦见回落，但两个事件之所以能够引发牵连大波，实际源于根深柢固的深层次矛盾为小事化大提供了燃料。反修例运动间港人选择投身政治冲突，包括中央在内各方都认同存在经济民生问题长年积累未解的影响。疫情向老人及基层造成巨大冲击，也揭示了社会对他们的既有保障严重不足。

六年前香港尚未发生“占领中环”事件的时候，国家主席习近平便说过“维护国家安全，必须做好维护社会和谐稳定工作，做好预防化解社会矛盾工作，从制度、机制、政策、工作上积极推动社会矛盾预防化解工作。”本港社会的深层次矛盾，既然已经多次构成公共安全风险，那就必须从源头上化解这些矛盾，才有可能真正打造出长久稳定的发展基石。

管治责任在于择善而从

近日一众选委向李家超提出不同建议，相信都是真心有意推进本港良政善治，只是他们具体提案内容有时显得南辕北辙。举例来说，这边厢有人指取消强积金“对冲”有助于改善劳工待遇，另边厢则有人称此一安排会损害雇员就业机会。他们所说其实都有一定道理，却又难免受囿自身立场角色限制，而管治者的责任便是在兼听其言的基础上作出适当决策。

同样，香港的深层次结构矛盾何在，社会各界自然也有迥异看法。在本星期二（4月12日）李家超团队举办的网上交流会，有选委直言不同意经济民生是本港最大深层次矛盾，并说历史与国情教育才是真正的重点所在。事实上这一系列的问题本来就是环环相扣，并且无一例外会对香港带来负面影响，将它们全部给解决乃是治港者的义务。

我们希望下任行政长官的参选人对于各界意见能够择善而从，不会过度倾斜于任何一方既得利益者。与此同时，各界作出管治建言时，应该更多从香港整体福祉的角度出发考虑，别为了一时短期利益就将有利长期发展的政策措施推翻。毕竟若想克服和化解深层次矛盾，各方难免需要相互协调合作。如果仍然不认清香港的深层次结构矛盾，只知个别利益，那香港肯定难以再次繁荣稳定。