乌克兰“阿富汗化” 北约的角色

来源：中时电子报

作者：郑贵尹

北约作为冷战的产物，本应在苏联解体时成为历史，上世纪90年代初，时任美国国务卿詹姆斯 贝克(James Baker)，向苏联总统戈尔巴乔夫(Mikhail Gorbachev)承诺，“北约将不会向东扩张，哪怕是一英里！”

然而，由美国主导的北约在1999年后的20多年里，进行了至少“五次东扩”，北约成员从16国增加至30国，向东推进了1000多公里，直抵俄罗斯边境，一步步将俄罗斯逼到墙角促其发动乌俄战争，这段时间的国际油价、原物料及粮食供应链、天然气…等均受到断运的无情打击，因此国际社会绝大多数国家都希望劝和促谈，尽快实现停火止战，恢复世界金融秩序。

导致乌俄战事发生的最主要原因就是乌克兰在北约的政治操作导引下，误以为加入北约已是胜券在握，然而随着战事的爆发，北约却迅速撇清与乌克兰的“潜在”合作关系，此时乌已然发现加入北约无望，而自己又已成为美国利用针对俄罗斯进行大国竞争的一个手段。

北约此时应对欧洲安全问题以及乌俄战争中扮演的角色进行反思，因为最糟糕的情况就是乌克兰“阿富汗化”。乌克兰总统顾问波多利亚克(Mikhaylo Podolyak)4月2日说道：“西方就是希望乌克兰阿富汗化！”。什么是“阿富汗化”？这是指全国各地出现强大的游击队持续进行抵抗，给侵略者造成数月甚至数年的重大消耗损失，从而大大削弱占领者正规军队的力量。

3月30日中国外长王毅分别与巴基斯坦、俄罗斯外长于安徽屯溪会晤时，俄外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)就指责西方企图把乌克兰变成“第二个阿富汗”。他说：“那些曾经试图把阿富汗变成世界政治格斗中心的人，现在正试图用乌克兰取代阿富汗”。1979~1989年苏联为了保住“阿富汗人民民主党”的政权而试图控制阿富汗，而阿富汗游击队10年来持续削弱进退不得的苏联，以致苏联由盛转衰，造成1991年解体的主因之一。

阿富汗素有“帝国坟场”之称，过去几个大国陷入阿富汗等于陷入到消耗的泥淖当中，不仅前苏联，连美国都在阿富汗吃过大亏，但如果美国主导的北约要把乌克兰“阿富汗化”，这说明美国希望达成以下三点战略目标：

1、通过游击战消耗俄罗斯，使它陷入进退不得的泥淖。

2、俄罗斯也清楚的认知到这一点，于是迅速收缩战线及收编在战场进展不利的部队，保住对乌克兰“东部和南部”的掌控。

3、乌克兰不甘心目前状况，持续向西方索求更多重型武器，并分兵前往东部及南部试图收回失土。

俄罗斯采取这次的“特别军事行动”之前，一方面考虑的是乌克兰加入北约对俄罗斯的不利前景，另方面俄罗斯考虑到的是乌东顿巴斯地区局势长期动荡。而这个时候我认为大家更加担心的是如果出现乌克兰变成“阿富汗化”，那就可能意谓着当前的冲突会进一步的扩散，而扩大化的结果将使整个欧洲都受到战争的威胁，这将不仅是对俄罗斯的消耗，而是对整个欧洲乃至全球的消耗，欧洲安全长期矛盾积累的爆发，也是冷战思维和集团对抗造成的结果，阿富汗化的乌克兰，可能成为整个欧洲难以愈合的伤口。

作者为中国文化大学商学院助理教授