印度待价而沽背后的对华战略对冲

来源：香港01

作者：陆莲

当地时间4月11日，美国总统拜登（Joe Biden）与印度总理莫迪（Narendra Modi）进行了长达一小时的线上会晤。结合目前的国际时事，在舆论看来，此次视频会晤的主题无疑是美方再次就俄乌问题向印度施压。

据悉，4月6日，印度谴责了在乌克兰布查镇发生的暴力，依然没有谴责俄罗斯。在2月26日联合国安理会和3月2日联合国大会有关俄乌局势的投票中，印度都投下了弃权票。 4月7日，在联合国大会投票决定暂停俄罗斯在人权理事会的成员资格的投票中，印度再次弃权。

印度也没有跟随美国和西方以及“四方安全对话”（QUAD）的另外两个亚洲伙伴日本和澳洲一起，对俄罗斯进行制裁。相反，印度表示，可能会接受俄罗斯提出的，以折扣价购买原油和其他大宗商品的提议。另外，印度政府正在考虑俄罗斯提出的一项建议，即使用俄罗斯央行开发的一套双边支付系统，以便绕开西方的制裁。

印度的做法令美国不满。3月21日，拜登曾表示，印度在对抗俄罗斯问题上“立场不稳”。白宫国家经济委员会主任迪斯（Brian Deese）4月6日说，美国已经告诉印度，印度与俄罗斯构建“更明确战略同盟”的后果和影响将是“严重且长期的”。

但值得注意的是，据美国有线电视新闻网（CNN）援引美国政府官员的报道，该官员说，拜登并没有在会晤中要求莫迪就俄乌局势发表明确立场，也并没有要求莫迪承诺停止从俄罗斯购买能源。

此次会晤之后双方官员举行了拜登上任以来的首次美印“2+2”对话，“重申美印全面和全球战略伙伴关系在确保国际和平与安全方面的重要性。”另据日本放送协会（NHK）4月11日报道，拜登与莫迪表示，将预定于5月下旬访日。若拜登赴日成行，将会是他上任后首度出访亚洲。

公开报道中，此次美印总统和官员并没有就乌克兰问题产生明显的分歧，反而就印太问题达成了共识。可以说，美国几乎等于默认了印度的对俄态度。

美国为什么对印度网开一面？战略转移是非常重要的因素，印度在印太地区的重要性决定了美国不能轻易同印度翻脸。四方安全对话中的日本、澳洲同美国的关系得到了巩固和加强，印度态度不定则是需要美国不断争取的对象。

印度为什么拒绝美国要求？一是经济因素，印度作为新兴大国，能源消耗大，俄罗斯油气的打折价格对印度来说是合适的，印度并不希望经济受到美国的单边制裁影响。

二是印度同俄罗斯的军事关系紧密。印军的俄制武器占比较高，虽然美国也给出了印度可以选择美国武器的提议，但是由于替换并非一朝一夕可以完成，且俄制武器性价比更高，印度目前没有站在美国一边同俄罗斯关系恶化的空间。

三是印度的外交秉持中立原则，不会轻易在大国间站队。

第四也是最关键的因素，那就是必须执行对华战略对冲。复旦大学国际问题研究院研究员林民旺认为，印度政府现在的立场，主要是担心俄罗斯会被美西方逼到“墙角”，导致俄罗斯在战略上更加靠近中国，加之巴基斯坦对俄罗斯的强力支持，让印度“心惊肉跳”。如果印度的立场都比不上巴基斯坦的话，那么，一旦中俄巴形成可靠的“组合”，印度的战略环境就将彻底恶化。所以，现在印度不得不“对冲”这样的影响。

美国能够谅解印度的对俄立场，本质上是美国的全球大战略同印度的地区战略有交集重合，有共同利益。印度也是看中了这一点才敢一直待价而沽。