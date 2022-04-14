普京和西方各国下一步会怎么做？

来源：法广

作者：安东尼

俄罗斯总统普京怎么理解目前俄罗斯的处境？法国《世界报》发了一篇文章说，对普京来讲，对俄罗斯的经济制裁和孤立俄罗斯经济的企图都是西方国家对付俄罗斯的总体攻势的一个部分，是美国想要维持他们的全球统治地位的动作。

普京表示，乌克兰人仍然是俄罗斯人的兄弟民族。西方为了自己的利益利用乌克兰人。美国人准备和俄罗斯作战，一直要打到乌克兰人全死光。

《世界报》引用普京的话说，俄罗斯遭遇困难是不可避免的。报纸解释说，最难的要过几个月才会显现出来，事关俄罗斯的工业。

在军事方面，普京表示，俄罗斯军队为了减少伤亡，不想仓促挺进。特别军事行动是按计划开展，开进乌克兰北部后又撤退，这只是为了把目标锁定在乌克兰部队上，摧毁乌克兰的军事设施。

《世界报》报道说，普京一再重申乌克兰准备袭击俄罗斯。他说进攻乌克兰是为了帮顿巴斯的人的忙。

在与乌克兰的谈判方面，普京批评基辅方面缺乏一致性。普京说，对如果对乌克兰作出安全保证，这里面不会包括克里米亚和顿巴斯。

当被记者问到俄罗斯军队在克里米亚，布查和乌克兰其他地区犯下的战争罪行，普京一边否认，一边反问道：你们看到美军铲平了叙利亚的拉卡市吗。也没人想得起在阿富汗被杀害的平民。

对普京来说，布查出现的罪恶是假的。他说这和有人指控阿萨德政府使用化学武器有得比了。

对俄罗斯军队于乌克兰的港口城市马利波使用化学武器的消息，美国国务卿布林肯表示，现在还没有办法确认。世界报报道，布林肯说，美国现在正在和合作伙伴讨论，想了解到底发生了什么。

星期一晚间，英国外相特鲁斯宣布英国也和盟邦一起，紧急查验到底有没有化学武器攻击的事情。一旦用化学武器，这场冲突就升级了，他说我们会和普京和他的政府算账的。

但是法国《世界报》说，虽然各种各样的宣言不排除任何可能性，但是军事报复看来不太可能，因为西方各国拒绝把自己当作与俄罗斯发生冲突的参与方。到目前为止，北约也没有正式提出过要直接卷入乌克兰与俄罗斯的冲突。就算伦敦和巴黎与华盛顿一样，低调地满足乌克兰总统泽连斯基在武器方面的要求，也很快排除对泽连斯基要求在乌克兰开设航空禁飞区阻止俄罗斯歼击机的回应。所以，就算俄罗斯和乌克兰的冲突升级到化学武器层面，也只是加重对莫斯科的新制裁。报纸引用一位欧洲外交官的话说，这有可能加快对俄罗斯的石油，甚至天然气的禁运。

那到底西方国家准备怎么进一步对付俄罗斯呢？法国《世界报》引用英国负责军事的大臣西佩（James Heappey）的话说，对怎么报复，我们保持笼统的姿态时有好处的。如果俄罗斯军队动用了化学武器，普京总统应该了解，西方各国可能会用得上所有选项。另外，英国的前三军统帅丹纳将军星期二上午表示，北约没有把化学武器攻击作为红线是对的，因为，当你确定了红线之后，一旦对方越过了红线，你又不作为，那你讲的话就是空话。